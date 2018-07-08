Болельщики на Невском проспекте исполнили хором гимн РФ после матча Россия - Хорватия

По проспекту также едут машины, сигналя в такт футбольным кричалкам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Петербургские болельщики сборной России хором исполнили на Невском проспекте гимн РФ после окончания четвертьфинального матча ЧМ-2018, в котором российская команда уступила хорватам в серии пенальти. Около ста человек собрались на перекрестке Невского и Большой Конюшенной улицы, где стоит динамик, и один из них экспромтом начал дирижировать хоровым исполнением, передает корреспондент ТАСС.

К поющим быстро присоединились прохожие, и Невский заполнился пением. В руках у многих российские флаги.

В первые минуты после завершения игры на Невском воцарилась тишина, люди молча стояли и смотрели под ноги, но потом начали скандировать: "Россия! Россия!". "Мы не радуемся, мы гордимся", - пояснил болельщик Максим. На выходе из фан-зоны на Конюшенной площади сотни болельщиков продолжают кричать в поддержку российской команды, среди них как россияне, так и иностранцы. По Невскому проспекту едут машины, сигналя в такт футбольным кричалкам.

"Я чувствую опустошение. Это был жесткий матч. Но сейчас я наберусь сил, разверну российский флаг и, несмотря ни на что, пойду по Невскому проспекту и буду кричать "Россия", потому что это было красиво", - поделилась эмоциями с корреспондентом ТАСС болельщица Анастасия. Мужчины-болельщики утешают плачущих болельщиц. "Тут как ни крути, мы сделали, что могли", - говорит поклонник российской сборной Петр.

Не унывают и знаменитые петербургские болельщики со стажем. Народный артист России Сергей Мигицко, актер театра имени Ленсовета, сам играющий за актерскую футбольную команду, сказал ТАСС: "Я горжусь своей сборной. Мне нравится эта команда. Она доставила мне на чемпионате очень много счастливых минут. Я обнял бы каждого". "Это новая сборная России, - уверен артист. - У нас еще есть игроки, которые сегодня не играли, за ними будущее. Я всегда говорил: ребята, пусть ничья, пусть, не дай бог, поражение, но показывайте игру и борьбу. Я повторяю, я очень горжусь своей командой - она показала игру и борьбу. Могли забить, могли выиграть, но мяч решил все иначе".

Россиян поддерживают болельщики из других стран. "Я болела за вашу сборную и плачу из-за несправедливости. Это неправильно - играть так красиво и не победить", - сказала корреспонденту ТАСС болельщица Регина из Мексики.