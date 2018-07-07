Пахомов: Сочи выиграл от проведения ЧМ-2018 вне зависимости от исхода последнего матча

Мэр Сочи рассказал, что смотрел матч 1/4 финала турнира Россия - Хорватия на стадионе и очень болел за российскую сборную

Сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу и завершила выступление на турнире. Встреча прошла в Сочи.

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Сочи оказался в выигрыше по итогам проведения чемпионата мира по футболу вне зависимости от исхода последнего матча на стадионе "Фишт". Весь мир увидел Сочи гостеприимным, красивым, культурным, спортивным, сказал ТАСС глава города-курорта Анатолий Пахомов.

"Самое главное - мы уже выиграли, когда принимали матчи чемпионата мира по футболу. Весь мир увидел Сочи гостеприимным, красивым, культурным, спортивным. Мы в этом уже стали победителями, несмотря на исход матча", - заявил мэр.

Пахомов рассказал, что смотрел матч на стадионе и очень болел за российскую сборную. "Я очень хотел, чтобы она выиграла, знаю, что и наши футболисты очень этого хотели. Мы, сочинцы, так мечтали, чтобы этот матч стал победоносным для российских игроков, чтобы все запомнили, что именно в Сочи наши футболисты стали полуфиналистами. Но спорт есть спорт, выиграть так стремились и футболисты из Хорватии, им сегодня повезло больше", - отметил Пахомов.

Он напомнил, что все участники и гости чемпионата очень тепло отзываются о курорте, положительно говорят об инфраструктуре, объектах, чистоте моря и благоустройстве улиц. "Уверен, что многие из гостей спортивного праздника, кто впервые приехал в наш город, вернутся в Сочи снова на отдых и лечение", - заключил Пахомов.

Встреча Россия - Хорватия стала последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках чемпионата мира. Сочи уже принял матчи Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1) и Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).