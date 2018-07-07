Ерохин: Черчесов нашел правильные слова в дополнительное время матча ЧМ с хорватами

Полузащитник подчеркнул, что происходящее в последние дни в стране напоминало праздник

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед вторым дополнительным таймом матча 1/4 финала чемпионата мира с хорватами нашел правильные слова, которые помогли команде сравнять счет. Об этом полузащитник сборной России Александр Ерохин заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

Сборная России в субботу в Сочи уступила команде Хорватии в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, серия пенальти - 4:3 в пользу хорватов.

"Тренер нашел правильные слова после первого дополнительного тайма, благодаря которым мы пошли в атаку. Происходящее в последние дни в стране напоминало праздник", - сказал Ерохин, который отметил поддержку болельщиков.