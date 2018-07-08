Кондратьев: стадион "Фишт" в Сочи побил рекорды по посещаемости

Ранее в Сочи закончился матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии, по итогам которого в следующую стадию прошли хорваты

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Стадион "Фишт" в Сочи побил рекорды по посещаемости, и по накалу страстей, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает его пресс-служба.

В Сочи закончился матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. По результатам серии послематчевых пенальти в полуфинал вышла сборная Хорватии. Игру посетили свыше 44 тысяч зрителей.

"Сборная России не вышла в полуфинал, но подарила болельщикам столько эмоций. Спасибо, это было зрелищно и достойно. "Фишт" побил все рекорды - и по посещаемости, и по накалу страстей, и по громкости, с которой болельщики поддерживали наших футболистов. И они не подвели, выложились на 100% и показали красивую игру", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Глава региона поблагодарил всех, кто внес вклад в спортивное событие: волонтеров, медиков, работников транспорта, сферы ЖКХ, полиции, экстренные службы.

"Для Сочи это был грандиозный праздник. Спасибо всем, кто создавал и поддерживал в крае эту атмосферу. Все прошло на высшем уровне", - отметил губернатор.

Для стадиона "Фишт" это была заключительная игра в рамках чемпионата мира. Финальный матч турнира будет сыгран 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".