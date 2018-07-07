Черчесов: сборная России по футболу на ЧМ-2018 влюбила в себя всю страну

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Сборной России по футболу на чемпионате мира по футболу удалось влюбить в себя страну. Об этом на пресс-конференции после матча четвертьфинала против хорватов сказал главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
Сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу и завершила выступление на турнире.
"Ни одна страна не верила в свою команду перед чемпионатом мира, наверное, это принцип. Самое главное - мы в себя верили. Просить кого-то верить в себя мы не могли, могли только заставить своей работой влюбить в себя. Нам это удалось, сейчас вся страна знает сборную", - сказал Черчесов.
"Мы повернули сознание страны в лучшую сторону", - добавил Черчесов.