Черчесов: сборная России по футболу на ЧМ-2018 влюбила в себя всю страну

По словам главного тренер сборной России по футболу результат команды на домашнем ЧМ, повернул сознание страны в лучшую сторону

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Сборной России по футболу на чемпионате мира по футболу удалось влюбить в себя страну. Об этом на пресс-конференции после матча четвертьфинала против хорватов сказал главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу и завершила выступление на турнире.

"Ни одна страна не верила в свою команду перед чемпионатом мира, наверное, это принцип. Самое главное - мы в себя верили. Просить кого-то верить в себя мы не могли, могли только заставить своей работой влюбить в себя. Нам это удалось, сейчас вся страна знает сборную", - сказал Черчесов.

"Мы повернули сознание страны в лучшую сторону", - добавил Черчесов.