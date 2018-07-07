Алаев: выход в 1/4 финала ЧМ стал огромным шагом вперед для российского футбола

И.о. главы РФС назвал встречу с хорватами лучшим матчем россиян на чемпионате мира

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Выход сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира стал огромным шагом вперед для российского футбола. Такое мнение ТАСС высказал и. о. президента Российского футбольного союза Александр Алаев. Российские футболисты в серии пенальти в 1/4 финала уступили команде Хорватии со счетом 3:4, основное и дополнительное время завершилось вничью - 2:2.

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