Алаев: выход в 1/4 финала ЧМ стал огромным шагом вперед для российского футбола

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Выход сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира стал огромным шагом вперед для российского футбола. Такое мнение ТАСС высказал и. о. президента Российского футбольного союза Александр Алаев.
Российские футболисты в серии пенальти в 1/4 финала уступили команде Хорватии со счетом 3:4, основное и дополнительное время завершилось вничью - 2:2.
"Думаю, это была наша самая лучшая игра - мы бились, боролись и сделали невозможное. Не хватило чуть-чуть, вы сами все видели. Я поздравляю всю нашу сборную, которая достойно, по-нашему, с характером играла на домашнем чемпионате. Это огромный шаг вперед для всего нашего футбола", - сказал Алаев.
"Большое спасибо нашим дорогим, любимым болельщикам, без которых не было бы этого успеха. Мы ждем вас на наших матчах, потому что мы играем для вас", - добавил Алаев.
Чемпионат мира завершится 15 июля.