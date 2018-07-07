Жуков: сборная России по футболу покидает чемпионат мира непобежденной

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по футболу не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира, но она покидает турнир не потерпев ни одного поражения в основное время в матчах плей-офф. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
В субботу сборная России проиграла команде Хорватии в четвертьфинале турнира, основное и дополнительное время матча, прошедшего в Сочи на стадионе "Фишт", завершилось вничью - 2:2. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.
"Ребята сыграли здорово, сражались за победу на пределе своих возможностей, просто в серии пенальти нам не повезло, так бывает в футболе, но наши ребята сделали больше, чем кто-либо мог от них ожидать, по сути они ушли с чемпионата непобежденными, - сказал Жуков. - Мы можем гордиться своей командой и этим чемпионатом мира".
Жуков отметил вклад в достижение сборной России, которая впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал турнира, главного тренера команды Станислава Черчесова. "Черчесов сумел создать боеспособную команду, когда этого уже никто не ожидал. Я ни секунды не сомневаюсь, что этот чемпионат даст толчок развитию футбола в нашей стране. Когда люди видят, как их команда сражается, отдает все силы, это моральный стимул", - подчеркнул Жуков.
"Акинфеев, Зобнин, Головин - это новые кумиры российского футбола. Уверен, некоторые из наших игроков войдут в число лучших на этом чемпионате. Акинфеев, Фернандес, Головин, Зобнин, Дзюба. Они на этом чемпионате играли на равных с лучшими футболистами мира", - отметил Жуков.