Жуков: сборная России по футболу покидает чемпионат мира непобежденной

Почетный президент ОКР выразил мнение, что россиянам просто не повезло в серии послематчевых пенальти против хорватов

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по футболу не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира, но она покидает турнир не потерпев ни одного поражения в основное время в матчах плей-офф. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

В субботу сборная России проиграла команде Хорватии в четвертьфинале турнира, основное и дополнительное время матча, прошедшего в Сочи на стадионе "Фишт", завершилось вничью - 2:2. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.

"Ребята сыграли здорово, сражались за победу на пределе своих возможностей, просто в серии пенальти нам не повезло, так бывает в футболе, но наши ребята сделали больше, чем кто-либо мог от них ожидать, по сути они ушли с чемпионата непобежденными, - сказал Жуков. - Мы можем гордиться своей командой и этим чемпионатом мира".