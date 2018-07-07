Зобнин: сборная России заслуживала выхода в полуфинал чемпионата мира

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу заслуживала победы в матче 1/4 финала с хорватами и выхода в полуфинал домашнего чемпионата мира. Такое мнение в эфире Первого канала высказал полузащитник национальной команды Роман Зобнин.
В субботу сборная России в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии со счетом 3:4, основное и дополнительное время завершилось вничью - 2:2. Зобнин провел на поле все 120 минут.
"Мы могли дойти до полуфинала. Я считаю, по игре мы заслуживали пройти дальше. К сожалению, не повезло, в матче с испанцами в 1/8 финала повезло, сейчас - нет. Это футбол", - заявил Зобнин.
Также 24-летний полузащитник поблагодарил болельщиков за поддержку сборной на турнире. "Спасибо нашим болельщикам. Весь турнир они нас гнали вперед, поддерживали. Во многом их заслуга, что мы смогли дойти до четвертьфинала", - добавил Зобнин.
Также полузащитник сравнил уровень футболистов сборной России и сборной Хорватии, за которую играют победители Лиги чемпионов Лука Модрич, Матео Ковачич (оба - мадридский "Реал"), Иван Ракитич ("Барселона"), Марио Манджукич ("Ювентус"). " Я считаю, сегодня мы ни в чем не уступали футболистам, которые выигрывали Лигу чемпионов. Каждый игрок российской команды на поле был не слабее кого-либо из команды соперника", - отметил полузащитник.
Зобнин прокомментировал, почему он не стал бить в серии послематчевых пенальти. "Никому не пожелаю сыграть два матча подряд по 120 минут. В конце уже ничего не понимал и не соображал, не было ни сил, ни эмоций. Пенальти в серии отказался бить сам, никаких сил уже не было", - объяснил игрок.