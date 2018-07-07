Зобнин: сборная России заслуживала выхода в полуфинал чемпионата мира

Полузащитник отметил, что по игре россияне заслужили пройти в полуфинал

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу заслуживала победы в матче 1/4 финала с хорватами и выхода в полуфинал домашнего чемпионата мира. Такое мнение в эфире Первого канала высказал полузащитник национальной команды Роман Зобнин.

В субботу сборная России в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии со счетом 3:4, основное и дополнительное время завершилось вничью - 2:2. Зобнин провел на поле все 120 минут.

"Мы могли дойти до полуфинала. Я считаю, по игре мы заслуживали пройти дальше. К сожалению, не повезло, в матче с испанцами в 1/8 финала повезло, сейчас - нет. Это футбол", - заявил Зобнин.