Медведев поблагодарил сборную России по футболу за игру на домашнем чемпионате мира

В субботу российская сборная уступила по пенальти команде Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира в Сочи

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил сборную России по футболу, закончившую выступление на домашнем чемпионате мира, за игру на турнире. Об этом он написал в Facebook.

"Хочу искренне вас поблагодарить за прекрасную игру. Я вам хочу сказать, у меня на футболе никогда таких эмоций не было. Вы подарили особое настроение огромному количеству наших болельщиков", - сказал он.

В субботу российская сборная уступила по пенальти команде Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира в Сочи.

"Огромное спасибо сборной России за игру на этом чемпионате в России", - написал Медведев.

Премьер-министр добавил, что "сегодня, наверное, и радостный, и грустный день", так как сборная России была совсем близко к выходу в полуфинал.

"У нас просто другой футбол после вашей игры будет, я в этом абсолютно уверен. Вы - молодцы, огромное вам спасибо - от тех, кто здесь болел, кто дома смотрел - за все матчи, а за этот в особенности. Может, я скажу то, что вам покажется странным, но это был лучший матч нашей сборной", - добавил Медведев.

Он выразил уверенность, что у национальной сборной "будет очень много побед".

Сборная России в субботу уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу и завершила выступление на турнире. Встреча прошла в Сочи на стадионе "Фишт" в присутствии 44287 зрителей.