Черчесов: пенальти в послематчевой серии в игре ЧМ с хорватами били те, кто был готов

В субботу сборная России в серии пенальти проиграла команде Хорватии и не смогла выйти в полуфинал турнира

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Пенальти в послематчевой серии 11-метровых в игре четвертьфинала чемпионата мира против команды Хорватии били те футболисты сборной России, которые были лучше готовы, у кого были силы. Об этом в эфире Первого канала заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В субботу сборная России в серии пенальти проиграла команде Хорватии и не смогла выйти в полуфинал турнира. Игроки российской команды не реализовали два 11-метровых удара. "Пенальти били те, кто был готов лучше, у кого были силы", - сказал Черчесов.

"Жалко что проиграли, думаю, мы заслуживали большего, мы играли с хорошей командой, с хорошими игроками. В принципе, как планировали, так и сыграли, голы пропустили, которые не должны пропускать, но это футбол. Я благодарен игрокам за тот турнир, спасибо всем болельщикам за поддержку, их заслуга в том, что мы так далеко прошли, большая", - отметил главный тренер сборной.

"Мы не можем жить эмоциями, было много ошибок, нужно какие-то вещи менять, было достаточно много вещей, которые мы не планировали, соперник тоже нас заставлял ошибаться. На чемпионате у нас не было лучших игроков, у нас была команда, с первого дня мы это сказали. Все достояны уважения, все 23 футболиста выкладывались по максимуму, кто-то играл больше, кто-то меньше", - добавил Черчесов.

В полуфинале сборная Хорватии встретится с командой Англии. Матч пройдет 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".