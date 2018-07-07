Кобелев: игра сборной России на чемпионате мира заслуживает самых добрых слов

Бывший футболист сборных СССР и России считает, что главный тренер Станислав Черчесов заслуживает продолжить работу со сборной России

В субботу сборная России в четвертьфинале чемпионата мира в серии пенальти уступила хорватам. Основное и дополнительное время встречи закончилось со счетом 2:2.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная России на чемпионате мира по футболу показала хорошую игру и добилась большого успеха. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборных СССР и России, победитель чемпионата Европы среди молодежных команд Андрей Кобелев.

"По сегодняшней игре хочется сказать добрые слова в адрес наших футболистов, которые провели хорошую игру. Особенно понравилась концовка встречи и второй дополнительный тайм, гол в концовке. Физически команда была готова очень хорошо", - сказал Кобелев.

Эксперт считает, что главный тренер Станислав Черчесов заслуживает продолжить работу со сборной России. "Выход в 1/4 финала чемпионата мира - это большой успех для нашего футбола на сегодняшний день. Игра всей команды на чемпионате мира заслуживает самых добрых слов", - отметил Кобелев.

Собеседник ТАСС отметил хорошую командную игру россиян по ходу турнира. "Сложно выделить кого-то из футболистов, сборная России была сильна именно командной игрой. Думаю, что Александр Головин после этого турнира уедет в один из сильных европейских клубов, Головину надо уезжать, если он хочет прогрессировать", - заключил эксперт.

Сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира сыграет с командой Англии. Матч состоится 11 июля на московском стадионе "Лужники". В другом полуфинале 10 июля в Санкт- Петербурге встретятся французы и бельгийцы.