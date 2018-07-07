Болельщики сборной России в Риге активно поддерживали свою команду в матче с Хорватией

Наибольшее число болельщиков собралось в "Фанатской палатке"

РИГА, 8 июля. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. На протяжении всего напряженного субботнего матча 1/4 финала с Хорватией сборную России активно поддерживали сотни болельщиков в латвийской столице. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Наибольшее число болельщиков собралось в субботу в "Фанатской палатке" - фан-зоне, открытой около одного из центральных парков города, в двух шагах от латвийского МИД и посольства России. Болельщики скандировали "Россия! Россия!" на протяжении всей игры, особенно - в добавленное время, когда российская сборная уступала. Ответный мяч российской команды был встречен бурной овацией.

Серию пенальти фан-зона смотрела, громко скандируя имя вратаря сборной России, когда удар должны были наносить соперники. Финал серии пенальти, который завершился поражением российской сборной, был встречен бурной овацией зрителей, аплодисментами и скандированием "Россия!"

Представители латвйиских футбольных властей, тем временем, дали самую высокую оценку первенству мира в России. Президент Латвийской футбольной федерации Каспар Горкшс заявил в субботу, что Россия прекрасно справилась с ролью хозяйки чемпионата.

"То, что не удивило, но подтвердилось, так это очень хорошая организация чемпионата, - сказал он в интервью радиол "Балыком". - Мне удалось быть на двух играх - это фантастика! Так что тут я могу сказать только самое лучшее".