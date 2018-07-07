Романцев: Черчесову нужно продолжать работать главным тренером сборной России после ЧМ

Бывший главный тренер "Спартака" и национальной команды сообщил, что намерен позвонить Черчесову и поддержать его лично

Сборная России в серии пенальти в 1/4 финала уступила команде Хорватии со счетом 3:4, основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову нужно продолжить свою работу на этом посту. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Спартака" и национальной команды Олег Романцев.

"Я, кстати, позвоню ему, успокою его. Почему нет, конечно, ему нужно дальше работать", - сказал Романцев.

По его словам, россияне своим выходом в 1/4 финала заставят обратить внимание на талантливых доморощенных игроков. "Наши ребята подняли наш футбол, они молодцы. Теперь наверняка будут обращать внимание не на легионеров, а на наших футболистов. У нас есть и Яшины, Стрельцовы, Воронины, их просто надо искать и доводить до нужной кондиции", - сказал Романцев.

"Нужно обратить внимание на наших российских футболистов. У нас самая талантливая страна. Я не против легионеров, но нам не нужны такие, которые сидят в запасе", - добавил Романцев.