Бушманов: выступление сборной на ЧМ послужит импульсом для развития футбола в России

В субботу в Сочи сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала и завершила выступление на турнире

В субботу в Сочи сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала и завершила выступление на турнире. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2, а в серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Удачное выступление сборной России на чемпионате мира послужит импульсом для развития футбола в стране. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов.

"Ребята молодцы, в матче с хорватской сборной сделали все, что могли, - сказал Бушманов. - Команда Станислава Черчесова провела очень хороший турнир, и у нее светлое будущее. В целом команда молодая, все впереди. А выступление на чемпионате мира добавит уверенности и азарта".

"Вообще, и выступление сборной, и проведение и организация чемпионата мира, послужит толчком для развития футбола в стране. Чемпионат показал, что футбол в России жив", - добавил собеседник ТАСС.

В полуфинале сборная Хорватии сыграет с командой Англии, которая в матче 1/4 финала со счетом 2:0 одержала победу над командой Швеции. Игра пройдет 11 июля в Москве на стадионе "Лужники" (21:00 мск). В другом полуфинале встретятся сборные Франции и Бельгии, матч пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге (21:00). Финал турнира состоится 15 июля в "Лужниках" (18:00).