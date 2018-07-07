Добровольский: российские футболисты были способны показать на ЧМ более высокий результат

В субботу сборная России уступила команде Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира в серии послематчевых пенальти

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу, уступившая команде Хорватии в серии послематчевых пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира, была способна показать на этом турнире более высокий результат. Об этом сообщил ТАСС победитель ОИ-1988 в составе сборной СССР по футболу, участник чемпионата мира - 1990 Игорь Добровольский.

В субботу сборная России уступила команде Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира в серии послематчевых пенальти (2:2, пенальти - 3:4).

"Я предполагал, что этот матч будет очень упорным, все- таки на такой стадии все игры непростые. Если смотреть на счет, то хорваты вышли в полуфинал закономерно. Я не хочу ничего комментировать, но считаю, что сборная России могла на этом чемпионате показать и более высокий результат", - заметил Добровольский.