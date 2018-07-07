Колобков: сборная России показала характер на чемпионате мира, командой можно гордиться

Министр спорта РФ назвал серию послематчевых пенальти лотереей

Сборная России проиграла команде Хорватии в четвертьфинале турнира. Основное и дополнительное время матча, прошедшего в Сочи на стадионе "Фишт", завершилось вничью - 2:2. В серии 11-метровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная России, завершившая свое выступление на домашнем чемпионате мира по футболу, показала настоящий характер. Таким мнением с ТАСС поделился министр спорта РФ Павел Колобков.

"Напряженный матч, сборная России и команда Хорватии бились отчаянно! Это единственный матч четвертьфинала, который вышел за рамки основного времени, доведен до серии пенальти, - сказал Колобков. - Сборная России показала, что она может играть в разный футбол, быть вариативной, быть командой! Показала характер, раскрылась на этом чемпионате".

"Пенальти - это лотерея. Сегодня чуть больше повезло сборной Хорватии. Спасибо игрокам и тренерскому штабу, отдельно Станиславу Черчесову. Мы гордимся сборной России, она показала отличный футбол, молодцы", - подчеркнул Колобков.

Чемпионат мира завершится в России 15 июля.