Свищев: Россия совершила колоссальный рывок в футболе благодаря результатам на ЧМ

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи надеется, что Россия в ближайшее время будет занимать место в топе мирового футбола

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россия благодаря результатам национальной сборной на чемпионате мира совершила колоссальный рывок в развитии футбола. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

В субботу российская команда уступила хорватам в серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершились со счетом 2:2.

"Для России это колоссальный рывок в развитии футбола, вся страна заразилась этим видом спорта, - сказал Свищев. - Многие никогда не знали, что футбол бывает именно таким, когда все ходят с атрибутикой, раскрашенные в цвета национального флага. Важно сделать правильные выводы и развивать вид спорта. Будем надеяться, что Россия в ближайшее время будет занимать место в топе мирового футбола".