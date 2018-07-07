Кадыров призвал не отчаиваться из-за поражения сборной России на ЧМ-2018

Российская команда уступила хорватам в серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира

ГРОЗНЫЙ, 8 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не отчаиваться сборную России по футболу и его главного тренера Станислава Черчесова из-за проигрыша в четвертьфинальном матче ЧМ-2018.

"Сегодня повезло Хорватии... Но мы гордимся сборной России! Ребята доказали, что умеют играть! Устроили миллионам болельщиков настоящий праздник, дошли до четвертьфинала! Впереди будут новые матчи, новые чемпионаты! Футбольный мир жив и будет жить! Спасибо, ребята, спасибо, Станислав Саламович! Не отчаивайтесь!!! Мы с вами, с вами вся Россия!", - написал в своем Telegram-канале Кадыров после окончания матча.

Российская команда уступила хорватам в серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.