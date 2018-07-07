Мутко: сборная России завершила выступление на ЧМ, но эту команду полюбили миллионы

Вице-премьер РФ отметил, что и хорватская и российская команда заслуживали выход в полуфинал чемпионата мира

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира, но в матче с командой Хорватии показала футбол, достойный четвертьфинала турнира. Об этом заявил ТАСС вице-премьер РФ и председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира Виталий Мутко.

Основное и дополнительное время матча, прошедшего в Сочи на стадионе "Фишт", завершилось вничью - 2:2. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.

"Да, все мы расстроены, но это был настоящий матч четвертьфинала чемпионата мира - драматичный, дошедший до серии пенальти, роскошный, обе команды заслуживали полуфинала. Я хочу поблагодарить ребят, показавших свой характер - они здорово выступили. У нас есть команда, эту команду полюбили миллионы людей, и это самое главное. Всем спасибо", - сказал Мутко.