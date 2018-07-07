Модрич признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира Россия - Хорватия

В субботу сборная Хорватии в серии пенальти обыграла россиян и впервые с 1998 года вышла в полуфинал чемпионата мира

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Хорватии по футболу Лука Модрич признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира против команды России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

В субботу сборная Хорватии в серии пенальти обыграла россиян и впервые с 1998 года вышла в полуфинал чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершились со счетом 2:2. Модрич отметился результативной передачей и забил гол в серии послематчевых пенальти.

В полуфинале сборная Хорватии встретится с командой Англии. Матч пройдет 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".