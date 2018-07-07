Сборная России проиграла команде Хорватии в серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу и завершила выступление на турнире. Встреча прошла в Сочи на стадионе "Фишт" в присутствии 44287 зрителей. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2. На 31-й минуте счет в матче открыл полузащитник сборной России Денис Черышев, забив свой четвертый гол на турнире, на 39-й минуте нападающий хорватов Андрей Крамарич сравнял счет. На 101-й минуте защитник Домагой Вида вывел сборную Хорватии вперед, а на 115-й минуте матч в серию пенальти перевел защитник сборной России Марио Фернандес. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.

В составе сборной Хорватии пенальти в послематчевой серии забили Марцело Брозович, Лука Модрич, Вида, победный пенальти на счету Ивана Ракитича. Вратарь сборной России Игорь Акинфеев отбил удар Матео Ковачича. В составе россиян точными ударами отметились Алан Дзагоев, Сергей Игнашевич и Далер Кузяев. Вратарь сборной Хорватии Даниел Субашич отбил удар Федора Смолова, а Фернандес пробил мимо ворот. В полуфинале сборная Хорватии сыграет с командой Англии, которая в матче 1/4 финала со счетом 2:0 одержала победу над командой Швеции. Игра пройдет 11 июля в Москве на стадионе "Лужники" (21:00 мск). В другом полуфинале встретятся сборные Франции и Бельгии, матч пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге (21:00). Финал турнира состоится 15 июля в "Лужниках" (18:00). Черышев забил четвертый гол, став лучшим бомбардиром команды на турнире. Только Олег Саленко забивал больше голов на одном чемпионате мира в истории отечественного футбола - на турнире в 1994 году он отличился шесть раз. Также по четыре мяча на одном мировом первенстве забивали Валентин Иванов (1962), Валерий Поркуян (1966), Анатолий Бышовец (1970) и Игорь Беланов (1986). На чемпионате мира в России за национальную команду также забивали Артем Дзюба (3 мяча), Юрий Газинский, Александр Головин и Фернандес (все - по одному голу). Акинфеев провел 111-й матч в составе сборной России и вышел на второе место по этому показателю в истории национальной команды. Больше матчей за сборную страны провел только Сергей Игнашевич (127). Среди отечественных футболистов Акинфеев занимает четвертое место в списке игроков с самым большим количеством матчей в составе национальной команды. Виктор Онопко провел 113 игр за сборную СССР/СНГ/России, Олег Блохин - 112 игр за сборную СССР. История встреч и выступлений на чемпионатах мира Сборная России показала лучший результат в новейшей истории, дойдя до четвертьфинала чемпионата мира. Ранее российские футболисты трижды играли на чемпионатах мира (1994, 2002, 2014) и ни разу не проходили дальше группового этапа. Последний раз отечественная команда выходила в четвертьфинал мирового первенства в 1970 году - на турнире в Мексике стадия 1/4 финала начиналась сразу после группового этапа. На групповом этапе домашнего чемпионата мира россияне обыграли команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и проиграли уругвайцам (0:3).