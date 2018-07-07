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7 июля, 22:54
Надежная игра вратаря Пикфорда позволила сборной Англии выйти в полуфинал ЧМ
Футболисты сборной Англии
© Антон Новодережкин/ТАСС
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По официальным данным, игру на стадионе "Самара-Арена" посетили около 3,5 тысяч англичан и 5,5 тысяч шведов

САМАРА, 7 июля. /ТАСС/. Сборная Англии обыграла команду Швеции в четвертьфинале чемпионата мира по футболу и впервые за 28 лет вышла в полуфинал мирового первенства. Игра, которая прошла в субботу в Самаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.

Лучшим игроком матча был признан вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд, который несколько раз не позволил нападающим соперника с убойных позиций отправить мяч в ворота.

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"Нам нужно благодарить своего голкипера, он спас нас в ключевых моментах, - сказал после игры главный тренер английской команды Гарет Саутгейт. - Для меня он прототип того, что должен представлять собой современный вратарь, ведь то, как он быстро работал в воротах и делал сейвы в самые напряженные моменты, направлял игру, раздавал замечательные пасы, является эталоном игры вратаря".

Сам же Пикфорд отметил, что кропотливая работа стала залогом его надежной игры на чемпионате мира. "Я работаю каждый день, стараюсь, как и вся команда, показывать свою лучшую игру каждый день и отбивать каждый мяч. Конечно, здорово играть в полуфинале, это самое главное для футболиста, оказаться на таком крупном турнире, как чемпионат мира. Я стараюсь не давить на себя, я хочу показать себя с лучшей стороны, получая удовольствие и наслаждение от футбола", - сказал после игры голкипер.

Два удара головой принесли англичанам победу

Матч между сборными Англии и Швеции собрал на трибунах "Самара-Арены" 39 991 зрителя. По официальным данным, игру посетили около 3,5 тысяч англичан и 5,5 тысяч шведов. Перед началом четвертьфинала британские болельщики прогуливались разрозненными кучками возле стадиона и с охотой приобретали сувенирную продукцию. Шведы же решили показать себя ярко - за час до игры скандинавские фанаты собрались возле "Самара- Арены" и совершили красочный проход, который сопровождался песнопениями и скандированием кричалок. В них шведы говорили спасибо России за проведение чемпионата мира и прощались со сборной Германии, покинувшей мировое первенство еще после группового этапа.

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На трибунах же заметнее и громче были английские фанаты. Громогласно исполнив гимн, британские болельщики не замолкали ни на минуту игрового времени и пели под ритм труб и барабанов, что придавало сил подопечным Саутгейта, которые играли целостнее и надежнее у своих ворот.

Не создав много голевых моментов, англичане, однако, выжали из этого максимум - в первом тайме защитник Гарри Магуайр с углового отправил мяч в ворота Робина Ольсена, а после перерыва отличился полузащитник Деле Алли, пробивший головой точно в девятку. У сборной Швеции было несколько опасных моментов, но, как уже было упомянуто, прекрасный матч выдал Пикфорд. При счете 1:0 он отразил сложнейший удар нападающего Маркуса Берга, после чего и был забит второй гол, предрешивший исход четвертьфинала.

"Сборная Англии взрослеет на глазах"

На послематчевой пресс-конференции Саутгейт отметил, что гордится своей командой, но сборная на достигнутом останавливаться не собирается. "Я разговаривал с игроками, никто из нас не хочет ехать домой, я очень горжусь всеми, впереди самая важная неделя для нас, нам теперь решать, где мы будем играть. У нас сильный коллектив, сегодня мы играли против сборной с сильной идентичностью, мы справились с физикой и напряжением, поэтому могу отметить, что молодая команда становится все более зрелой прямо на наших глазах", - сказал Саутгейт.

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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон, комментируя итоги чемпионата мира, отметил, что его команда провела его здорово. "Мы дошли до четвертьфинала, мы прекрасно показали себя на турнире. Хочу попытаться собрать всех игроков и сказать им, что мы сделали все, чтобы этот турнир был просто супер", - сказал тренер.

По мнению шведского специалиста, англичане готовы для того, чтобы стать чемпионами мира, "Это сильная и хорошо организованная команда, которая играет в хороший футбол, они не дают много возможностей сопернику, думаю, он смогут дойти до конца здесь. Сборная Англии - тяжелый соперник, напоминает нас самих, хоть и играет не по той же схеме, но ее футболисты хорошо физически готовы, сборная имеет тяжело проходимую оборону", - сказал Андерссон.

В полуфинале чемпионата мира англичане сыграют с победителем матча между командами России и Хорватии. Полуфинал с участием английской сборной состоится 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".

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