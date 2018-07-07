Кейн: болельщики эмоционально заряжали сборную Англии в матче 1/4 финала со шведами

Английская команда со счетом 2:0 обыграла сборную Швеции в четвертьфинале турнира

САМАРА, 7 июля. /ТАСС/. Английские болельщики, которые приехали поддержать сборную страны в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу против команды Швеции, эмоционально заряжали игроков на поле. Об этом рассказал журналистам форвард английской команды Гарри Кейн.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Англии обыграла команду Швеции со счетом 2:0.

"Поддержка болельщиков была просто фантастической. Они эмоционально заряжали команду в течение всего матча. Я горжусь тем, что нам удалось порадовать болельщиков и выиграть этот матч", - сказал он.

Кейн добавил, что игра была тяжелой, но команда усталости не чувствует. "Мы предельно заряжены и мотивированы, стремились показать хорошую игру в защите, и нам это удалось. Теперь нам предстоит сыграть с Россией или Хорватией, но мы уверены в своих силах и предельно сконцентрированы. Я смотрю на своих партнеров и вижу, что они предельно собраны", - отметил он.

В полуфинале чемпионата мира англичане сыграют с победителем матча 1/4 финала между командами России и Хорватии.