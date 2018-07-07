Шведский футболист Гранквист: сборная России может выиграть домашний чемпионат мира

Матч 1/4 финала чемпионата мира Россия - Хорватия проходит в Сочи

САМАРА, 7 июля. /ТАСС/. Сборная России способна выиграть чемпионат мира по футболу. Такое мнение журналистам высказал защитник команды Швеции Андреас Гранквист.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Швеции проиграла команде Англии со счетом 0:2. Россияне в эти минуты играют четвертьфинальный поединок с командой Хорватии, счет после первого тайма - 1:1.

"Сборная России вполне может стать чемпионом мира, - сказал Гранквист, ранее выступавший в "Краснодаре". - Посмотрим, конечно, кто победит. Уровень соперников на нынешней стадии уже высок - бельгийцы играют очень хорошо, французы тоже на уровне. Любой, кто вышел в полуфинал, уже имеет шансы на звание чемпионов мира".

Гранквист добавил, что в матче против сборной Англии шведы приложили максимум усилий для победы. "Мы гордимся тем, чего добились на этом чемпионате мира. Мы вышли в плей-офф из нелегкой группы, дошли до четвертьфинала", - отметил он.