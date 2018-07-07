На фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде поженились две пары

Нижний Новгород стал единственным городом, где в рамках чемпионата мира по футболу прошла уникальная акция "Свадьба ЧМ-2018"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Две свадьбы сыграли в нижегородской фан-зоне в субботу в день матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между командами России и Хорватии. Еще одна пара отметила на фестивале свою золотую свадьбу, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия началась в 21:00 мск на сочинском стадионе "Фишт". Победитель этой пары сыграет в полуфинале со сборной Англии, одолевшей ранее команду Швеции. Совет да любовь Нижний Новгород стал единственным городом, где в рамках чемпионата мира по футболу прошла уникальная акция "Свадьба ЧМ-2018". Две пары в торжественной обстановке на глазах у сотен болельщиков в сопровождении своих друзей и родственников официально стали мужем и женой. В момент, когда молодожены обменялись кольцами, толпа фанатов прокричала "горько".

"Города-организаторы ЧМ уже показали свое гостеприимство, а теперь настала очередь показать и другие ценности россиян - это любовь и семья", - сказала ТАСС организатор акции Татьяна Печерская. Одной из пар, которая заключила семейный союз на Фестивале болельщиков в этот день, стали Иван Вершинин и Анастасия Тишук. К этому событию влюбленные шли четыре года. "Мы немного волнуемся, но этот день действительно запомнится нам надолго, будем рассказывать детям и внукам про свою свадьбу", - сказал ТАСС Вершинин. А вот семья Левшиных пришла на фестиваль, чтобы отпраздновать золотую свадьбу, пара вместе уже 50 лет. Со сцены они рассказали гостям фестиваля о секретах счастливой семейной жизни.