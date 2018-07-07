На фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде поженились две пары

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Две свадьбы сыграли в нижегородской фан-зоне в субботу в день матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между командами России и Хорватии. Еще одна пара отметила на фестивале свою золотую свадьбу, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия началась в 21:00 мск на сочинском стадионе "Фишт". Победитель этой пары сыграет в полуфинале со сборной Англии, одолевшей ранее команду Швеции.
Нижний Новгород стал единственным городом, где в рамках чемпионата мира по футболу прошла уникальная акция "Свадьба ЧМ-2018". Две пары в торжественной обстановке на глазах у сотен болельщиков в сопровождении своих друзей и родственников официально стали мужем и женой. В момент, когда молодожены обменялись кольцами, толпа фанатов прокричала "горько".
"Города-организаторы ЧМ уже показали свое гостеприимство, а теперь настала очередь показать и другие ценности россиян - это любовь и семья", - сказала ТАСС организатор акции Татьяна Печерская.
Одной из пар, которая заключила семейный союз на Фестивале болельщиков в этот день, стали Иван Вершинин и Анастасия Тишук. К этому событию влюбленные шли четыре года. "Мы немного волнуемся, но этот день действительно запомнится нам надолго, будем рассказывать детям и внукам про свою свадьбу", - сказал ТАСС Вершинин.
А вот семья Левшиных пришла на фестиваль, чтобы отпраздновать золотую свадьбу, пара вместе уже 50 лет. Со сцены они рассказали гостям фестиваля о секретах счастливой семейной жизни.
"Нужно любить друг друга, мечтать, но при этом радоваться каждому прожитому дню. 50 лет назад мы не могли и представить, что нас будут поздравлять здесь, на Фестивале болельщиков. Чувствуем гордость за наш город и страну", - сказала Зоя Левшина.
Также в рамках акции "Свадьба ЧМ-2018" на фестивале болельщиков состоялся парад невест: все желающие девушки смогли примерить белоснежные платья.
Фан-зона наполнилась зрителями уже к 17:00, когда началась трансляция матча между командами Англии и Швеции. Жители и гости Нижнего Новгорода пришли поболеть целыми семьями - с маленькими детьми, которых привезли в колясках, а также бабушками и дедушками. На трибуне для маломобильных граждан в субботу не было свободных мест.
"Мне уже 77 лет и на Фестиваль болельщиков я прихожу каждый день. Здесь я заряжаюсь энергией спорта, молодости и жизни", - сказала ТАСС жительница города Людмила Понамарева.
Чтобы места хватило всем желающим, у Дмитриевской башни Нижегородского кремля для расширения фан-зоны был установлен дополнительный экран.
Не испортила спортивный праздник даже плохая погода: к вечеру город затянули черные тучи и на 15-й минуте трансляции матча между командами Англии и Швеции началась гроза, организаторам пришлось закрыть фан-зону до завершения дождя. Но уже через час гроза утихла, Фестиваль болельщиков продолжил работу. И перед началом матча Россия - Хорватия вся территория снова заполнилась болельщиками.