Форсберг: сборная Швеции гордится проделанной работой на ЧМ-2018

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Швеции проиграла команде Англии со счетом 0:2

САМАРА, 7 июля. /ТАСС/. Сборная Швеции гордится работой, которую команда проделала на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил журналистам полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Швеции проиграла команде Англии со счетом 0:2.

"Я считаю, что в целом для нас чемпионат мира заканчивается позитивно, потому что сначала в нас никто не верил, - сказал игрок. - Мы сыграли лучше, чем некоторые сборные, которые считались фаворитами, мы вышли в четвертьфинал, но сегодня проиграли сборной Англии. Мы гордимся тем, что сделали на чемпионате мира. Грустно, что покидаем его, но жизнь продолжается".

Форсберг добавил, что в прошедшем матче команда сделала все, что могла. "Мы старались контролировать мяч, и делали все, что могли, но мы часто теряли мяч. А первый пропущенный гол нас шокировал, после него мы потеряли много энергии", - отметил игрок.

В полуфинале чемпионата мира англичане сыграют с победителем матча между командами России и Хорватии.