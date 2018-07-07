Эрмитажный кот Ахилл смотрит матч России и Хорватии в фан-зоне Петербурга

Встреча 1/4 финала чемпионата мира по футболу проходит в Сочи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Кот-предсказатель Ахилл из Эрмитажа в субботу смотрит матч России и Хорватии в фан-зоне на Конюшенной площади в центре Северной столицы, передает корреспондент ТАСС.

В зоне для болельщиков собрались сотни человек, большинство из них - россияне. За полтора часа до матча очередь на вход растянулась на полкилометра, за полчаса до начала игры вход в фан-зону закрыли из-за большого наплыва болельщиков, среди которых оказался кот-предсказатель.

"Ахилл в фан-зоне болеет за команду России. Он в футболке нашей сборной и с радостью воспринимает внимание окружающих. Надеемся, что его распушенные усы принесут победу нашим футболистам", - сказала ТАСС ветврач эрмитажных котов Анна Кондратьева.

Болельщики в фан-зоне считают, что Ахилл может принести удачу сборной России. "Это счастливый кот", - сказали они ТАСС.

Те, кто не смог попасть в фан-зону, быстро смоли найти места в близлежащих кафе, а те, кто не успел занять места и там, смотрят матч прильнув к экранам на своих телефонах на улице в центре Петербурга. В одном из магазинов на Малой Конюшенной улице сотрудники установили телефон с трансляцией встречи Россия - Хорватия прямо на полке с продуктами, чтобы все покупатели были в курсе происходящего на стадионе "Фишт" в Сочи, где проходит матч.

Кот Ахилл живет в Государственном Эрмитаже. Предсказывать результаты матчей кот начал во время Кубка конфедераций. На чемпионате мира кот правильно предсказал результаты четырех матчей, в том числе победы сборной России над Саудовской Аравией и Египтом.

О матче

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия началась в 21:00 мск на сочинском стадионе "Фишт". Это последний матч четвертьфинала ЧМ-2018. Победитель этой пары сыграет со сборной Англии, одолевшей ранее команду Швеции.