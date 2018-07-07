В Поволжье болельщики поддерживают российскую сборную триколорами и "усами надежды"

Футболистов сборной России поддерживают не только соотечественники, но и граждане других стран

За российскую сборную болеют жители сел и городов. Так, в селе Острожка Пермского края болеют за российскую команду в сельском спортивном зале. На игру пришло около 50 человек, возраст болельщиков от 10 до 50 лет, сообщил ТАСС организатор фан-зоны, учитель физкультуры Острожской средней школы Андрей Тихонов.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия началась в 21:00 мск на сочинском стадионе "Фишт". Это последний матч четвертьфинала ЧМ-2018. Победитель этой пары сыграет со сборной Англии, одолевшей ранее команду Швеции.

Болельщики Самары выстроились в очереди в фан-зону, а в Казани за Россию болеет даже Бразилия. Жители села в Пермском крае ждут победы наших футболистов в спортивном зале.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Жители Поволжья болеют за российскую сборную, играющую со сборной Хорватии, в городах и селах, поддерживая футболистов триколорами, кричалками и флэшмобами. Особую популярность в регионах приобрели ставшие известными на всю страну "усы надежды", в Саранске им даже посвятили отдельную акцию.

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"Если наши футболисты опять включат русское "Эге-гей!", то могут и победить, - считает Тихонов. - Если победят, то весь мир влюбится в них и в Россию. А мы все, от Чукотки до Острожки, поддержим их".

Жители села Острожка не только эмоционально болеют, но и сами играют в футбол. Сельский футбольный клуб "Россия Острожка" известен в Оханском районе своими победами. На днях младшая группа клуба, в которой играют дети 8 - 10 лет, стала чемпионом районного турнира, поделился Тихонов.

Очереди в фан-зоны

Фан-зоны с болельщиками переполнены до отказа, люди стоят в очередях в надежде на счастливый случай. Так, в Самаре 20 тыс. человек собрались уже за полчаса до начала матча на площадке Фестиваля болельщиков, вход в фан-зону временно закрыт, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Гостям чемпионата рекомендуют выбрать другие места для просмотра трансляции матча", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, на подходе к фестивалю столпились сотни болельщиков, которые не могут попасть в фан-зону. Очереди перед входами растянулись на сотни метров. Вход на территорию Фестиваля болельщиков временно закрыт в связи с полной загруженностью площадки и в Казани, сообщает пресс-служба мэрии города.

Однако футбол в Казани болельщики смотрят и на других площадках. Около 200 человек уже собрались в фан-зоне, которую создали для жителей казанского жилого комплекса "Царево Village". Как сообщили ТАСС в управляющей компании "Унистрой", организаторы фан-зоны пригласили фотографа, который будет делать фотографии для гостей, и художников, рисующих флаги России на лицах.

Бразильский колорит

Поддерживают российских футболистов не только соотечественники, но и граждане других стран. Так, территория фан-зоны в Казани перед матчем российской сборной приобрела бразильский колорит. Много болельщиков из этой страны остались в Казани после того, как их команда покинула чемпионат, проиграв 6 июля в Казани бельгийцам со счетом 2:1. Все бразильцы, опрошенные ТАСС, выразили поддержку команде России в текущем матче.

Бразильский болельщик Гуштаву Тавариш настроен оптимистично в отношении российской сборной и ее шансов в матче с Хорватией. Его предпочтения в этой игре выражает российский триколор, который он носит на своих плечах.

"Я думаю, что это очень сложная игра для России, потому что у Хорватии очень хорошая команда, но с поддержкой болельщиков Россия сможет победить. Страна, которая принимает чемпионат, как известно, играет лучше, поэтому я думаю, что Россия победит сегодня", - поделился Гуштаву с ТАСС.

"Усы надежды"

Одним из главных атрибутов болельщиков российской сборной стали так называемые усы надежды. На фестивале болельщиков в Саранске перед трансляцией матча между сборными России и Хорватии прошел флэшмоб "Усы надежды Саранск".

Как сообщили ТАСС в дирекции города-организатора Саранска по подготовке и проведению чемпионата, на фан-фесте работает мультимедийная зона, любой желающий может "примерить" проекцию усов.

Фотография "усатого" болельщика при этом выводится на большой экран. Среди тех, кто принял участие во флэшмобе, были судья ФИФА Сергей Карасев и руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров, которые находятся в Саранске на сборах судей и ассистентов арбитров Российской премьер-лиги.