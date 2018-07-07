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7 июля, 21:47
Матч Россия - Хорватия в Ленобласти смотрят на фестивале байкеров и празднике Иван Купала
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Победитель матча сыграет в полуфинале ЧМ-2018 со сборной Англии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Четвертьфинальный матч Россия - Хорватия вызывает в Ленинградской области такой интерес, что ради его просмотра болельщики вносят коррективы в мероприятия к празднику Ивана Купалы. Трансляция матча ведется, например, на фольклорном празднике в поселке Вознесенье на северо-востоке Ленинградской области, у истока реки Свирь из Онежского озера - на зажжение купальского костра и поиски цветка папоротника болельщики отправятся только после матча.

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Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия началась в 21:00 мск на сочинском стадионе "Фишт". Это последний матч четверть финала ЧМ-2018. Победитель этой пары сыграет со сборной Англии, одолевшей ранее в субботу команду Швеции.

"В семье муж смотрит футбол, а жена хочет посмотреть выступление на празднике, и мы предоставляем возможность каждому выбрать то, что ему по душе", - рассказала ТАСС директор местного дома культуры "Онега" Татьяна Головина. Для просмотра матча оборудован большой экран, при этом праздник не прерывается, и параллельно с футболом на улице идет концерт народных коллективов.

После матча гостей праздника ждет старинный обряд для молодоженов, различные игры и обряды, выставка-ярмарка, плетение венков, зажжение купальского костра, поиск цветущего папоротника и шествие с факелами. Такой праздник проводится в Вознесенье уже в 18-й раз, он собрал около 2 тыс. гостей со всей области.

Телевизор для мотоциклистов

В поселке Коккорево на берегу Ладожского озера четвертьфинал смотрят в необычной фан-зоне, устроенной для нескольких сотен мотоциклистов - участников фестиваля "Пляж-Гараж". Чтобы посмотреть матч Россия - Хорватия, они привезли в лагерь под открытым небом домашний телевизор с большим экраном и установили на сцене.

"Люди располагаются перед сценой, перед экраном под открытым небом, они выезжают и берут обычно раскладные табуретки, стоят", - рассказала ТАСС пресс-секретарь байкерского клуба "Ночные волки Северо-Запад" Екатерина Кириллова.

По ее словам, телевизор вместо экрана выбран для того, чтобы создать домашнюю атмосферу для просмотра в кругу друзей. В случае победы сборной России байкеры обещают отметить ее одновременным рычанием двигателей своих мотоциклов. Мотофестиваль начался посещением памятных мест Всеволожского района, связанных с историей Великой Отечественной войны. Мотоколонна, включившая около 500 машин, прошла от мемориальной Румболовской горы к памятнику погибшим водителям Дороги Жизни, к которому мотоциклисты возложили цветы.

Область для болельщиков

Ленинградская область активно готовилась к приему гостей ЧМ-2018, для них подготовили несколько специальных туристических маршрутов, предлагающих посетить средневековые крепости Ивангород, Копорье, Выборг, Корелу и Старую Ладогу.

Для гостей чемпионата в разных районах области организовано 135 выставок и ярмарок, на которых болельщиков угощают традиционными русскими блюдами, предлагают приобрести сувениры с символикой области, товары народных промыслов, фермерскую продукцию.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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