Воздушные шары в цветах триколора выпустили в фан-зоне Сочи к матчу Россия - Хорватия

Доступ в фан-зону на южном моле морского порта периодически ограничивают

СОЧИ, 7 июля ТАСС/. Тысячи жителей и гостей Сочи собрались на Фестивале болельщиков на южном моле морского порта, чтобы поддержать сборную России в игре 1/4 финала чемпионата мира по футболу с хорватами на стадионе "Фишт". Перед самым началом игры группа болельщиков выпустила на удачу несколько десятков белых, синих и красных шаров, передает корреспондент ТАСС.

Фан-зона, официальная вместимость которой составляет 10 тыс. человек, заполнена до отказа, доступ в нее периодически ограничивают. В Сочи в субботу теплый южный вечер, и у уставших от дневной жары болельщиков шапки-ушанки не в тренде, их заменили панамы и бейсболки с триколором.

"Сегодня наш город принимает исторические событие, его значение трудно переоценить. Само по себе проведение чемпионата мира по футболу в России дало очень сильный толчок развитию спорта во всей стране, в том числе и в Сочи. И сейчас мы снова будем болеть за наших и верить в победу", - сказал ТАСС директор городского департамента физкультуры и спорта Сергей Пилосян.

Многие болельщики пришли с детьми, лица которых украшает триколор. "Сборная России, которая неожиданно для всех вышла в четвертьфинал, показала лучший результат в своей истории. Я хочу, чтобы сегодняшнюю судьбоносную игру увидел и запомнил мой 10-летний сын, поэтому взял его с собой", - признался ТАСС болельщик Алексей из Владимира.

Футбольные фанаты из Бразилии тоже пришли посмотреть этот матч в фан-зону. "Сегодня мы болеем за Россию. На этом мундиале мы получили столько хороших впечатлений, столько веселья и новых друзей", - сказал ТАСС Маркус Дикманн.

Сестры Вера и Надежда Михайловы держат портрет вратаря сборной России Игоря Акинфеева. "Мы верим в победу наших футболистов и надеемся на их мастерство. Пусть нашей команде сегодня сопутствует удача", - пожелали Михайловы.

Чемпионат мира 2018

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия - последняя для сочинского стадиона "Фишт" в рамках турнира. Сочи уже принял матчи группового этапа Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1), Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).