Медведев приехал на матч четвертьфинала ЧМ между сборными РФ и Хорватии

На матче также присутствует президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал на сочинский стадион "Фишт", где начался четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Также на трибунах "Фишта" - президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее Медведев провел в Сочи встречу с Грабар-Китарович. "По понятным причинам, не могу пожелать удачи вашей сборной, желаю успеха Вам во время пребывания в РФ", - сказал, в частности, глава кабмина.

Это уже не первый матч чемпионата мира, который посещает Медведев. 1 июля он присутствовал на матче 1/8 финала между сборными России и Испании. Еще раньше премьер посещал игру между сборными Сербии и Бразилии на стадионе "Спартак", а до этого - игру сборных России и Саудовской Аравии в "Лужниках".