Президент Хорватии надеется, что национальная сборная попадет в полуфинал ЧМ

Колинда Грабар-Китарович отметила, что "футбольная дипломатия полезна в плане сближения народов" России и Хорватии

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович надеется, что национальная сборная ее страны попадет в полуфинал чемпионата мира по футболу. Об этом она сообщила в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Сочи перед матчем четвертьфинала между сборными России и Хорватии.

"Мне сегодня очень понравилось в Сочи, как и в Нижнем Новгороде несколько дней назад. Я знаю, что, к сожалению, сегодня вечером кому-то из нас придется попрощаться, а другая команда пойдет дальше. Конечно, я болею за Хорватию и желаю, чтобы хорватская команда прошла дальше. Но я думаю, что это футбольное событие", - сказала она.

По словам президента Хорватии, "футбольная дипломатия очень полезна в плане сближения наших народов". "И я думаю, что сегодня, независимо от того, какая команда выиграет, мы увидим отличную и честную игру и преодоления всего того, что в повседневной жизни может создать препятствия. Но если говорить о спорте, то он нас сближает", - добавила она.

Также глава хорватского государства просила Медведева передать ее приветствие президенту России Владимиру Путину. "Жаль, что его сегодня нет здесь, я рассчитывала увидеть его сегодня, и я надеюсь увидеть его вскоре", - сказала Колинда Грабар-Китарович.