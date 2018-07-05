Жители Северо-Запада болеют за россиян в холод и дождь

ТАСС, 7 июля. Жители Северо-Западного округа России вышли на улицы, чтобы поболеть за сборную страны в матче против хорватов: фан-зоны были организованы в Архангельске, в заполярном Нарьян-Маре, игру смотрят на боевых кораблях Балтийского флота и в отдаленных деревнях. Болельщиков не отпугнули ни дождь, ни холод.
На боевых кораблях и судах Балтийского флота организовали просмотр матча в прямом эфире. В мероприятии приняли участие свободные от вахты и несения боевого дежурства члены экипажей более 50 кораблей и судов Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области и Санкт-Петербурге, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту Роман Мартов.
Жители исторической карельской деревни Кинерма, которая в 2016 году получила титул "Самая красивая деревня России", пообещали подарить сборной России в случае победы над хорватами 500 традиционных пирожков из ржаного теста с картошкой - калиток.
"В Кинерме постоянно живут пять человек - наша семья и пенсионер дядя Ваня. Мы не пропускаем ни одного матча с участием российской сборной, болеем за наших. Прогнозируем на предстоящий матч 2:1, конечно, в нашу пользу. Если российская сборная выиграет, то испечем 500 калиток и подарим их футболистам", - сказал один из пяти постоянно проживающих жителей Игорь Калмыков.
По его словам, такое большое количество пирожков за один день всей семьей из четырех человек не сделать, на это примерно уйдет неделя. Предстоящую футбольную встречу между Россией и Хорватией смотреть по телевизору будут жители деревни, туристы, а также многодетная семья из соседнего села Ведлозеро, которая строит в Кинерме дом.
По всему округу организованы городские фан-зоны. С 19:30 мск впервые заработала фан-зона в центре Вологды, на площади Революции. Для болельщиков приготовлена интерактивная программа - уличный футбол в кругу PANNA, конкурсы от детско-юношеской футбольной школы, фотозона с профессиональным фотографом, аквагрим. Фанатов активно зазывали с плакатами и кричалками, с "усами надежды", в кокошниках и национальных нарядах, с фан-атрибутикой. В частности, ногу капитана национальной сборной Игоря Акинфеева изобразили на большом 10-метровом баннере.
Болельщики знакомятся с камерунской козой Айной, которая живет в ботаническом саду Вологды. Она правильно предсказала результаты предыдущих игр национальной сборной, съев капусту с тарелок, символизирующих соперников россиян - Саудовскую Аравию, Египет и Испанию. Болельщики рассчитывают на обнадеживающий прогноз и на сегодняшнюю игру.
"Очень ждем участия самой возрастной активной болельщицы, 88-летней вологжанки Риммы Варзиной, которая даже попала в эфир Первого канала, станцевав с мексиканскими болельщиками на Красной площади в Москве. Римма Михайловна обещала обязательно прийти", - рассказали ТАСС в администрации Вологды. Предприняты особые меры безопасности, движение транспорта на центральных улицах Вологды ограничено.
Впервые организована фан-зона в заполярной Воркуте в Коми. На 7 июля был запланирован танцевально-развлекательный уличный фестиваль МОRОШКА OPEN AIR в Аллее пионеров, в завершении которого планировалась трансляция футбольного матча. Однако из-за грозовых дождей с сильным ветром фестиваль перенесен. Но трансляция матча все же состоится в местном торгово-развлекательном комплексе.
Мэр Воркуты Игорь Гурьев вручит приз - фирменный мяч ЧМ-2018 - победителю конкурса на лучшую кричалку от воркутинских болельщиков. Конкурс проходил на странице в социальной сети "ВКонтакте", победитель определен и приглашен в зал, сообщили организаторы.
В Архангельске фан-зона создана в центре города перед театром драмы. Как рассказала ТАСС заместитель главы по социальным вопросам администрации Архангельска Светлана Скоморохова, очень беспокоились из-за прогноза: в Архангельске 7 июля переменная облачность, дождь и гроза. "Мы поставили экран так, что, если начнется дождь, его можно будет сдвинуть под козырек [крыльца театра драмы], но, надеемся, что дождь прошел, и больше его не будет", - сказала Скоморохова.
Жители Архангельска Ирина и Андрей пришли поболеть в фан-зону из-за эмоций и сопереживания. "Фан-зона - это эмоции, настроение, позитив, мы единым воздухом дышим, - сказала ТАСС семейная пара болельщиков. - А еще возможность увидеть много знакомых. Мы здесь встретили людей, которых не видели несколько лет".
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, как и на прошлом матче, пришел болеть за сборную России в фан-зоне. "Вообще смотреть футбол в коллективе хороших друзей и единомышленников - это приятное занятие, поэтому создание фан-зоны в Архангельске <…> - это возможность поболеть за наших футболистов среди людей, любящих эту страну и команду, своим настроем поддержать футболистов", - сказал ТАСС губернатор.
Впервые для просмотра матча Россия - Хорватия создана одна из самых северных фан-зон страны - в Нарьян-Маре. Как сказал ТАСС руководитель департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа Илья Иванкин, горожане высказались за то, чтобы болеть на центральной площади Нарьян-Мара Марад' сей.
"Фан-зону предложил организовать врио главы Ненецкого округа Александр Цыбульский, это первый опыт для Ненецкого округа. У нас организованы три шоу-площадки, установлены футбольные ворота, большой экран у нас висит на культурно-деловом центре "Арктика", хотели установить второй экран на сцене - но слишком сильный ветер помешал. В Нарьян-Маре пасмурно, ветер, около плюс 10 градусов", - сказал ТАСС Иванкин. Безопасность в фан-зоне обеспечивают стражи правопорядка.
Житель Нарьян-Мара Сергей Рочев пришел болеть в фан-зону вместе с девушкой, родителями и друзьями, несмотря на прохладную погоду. "Я очень хотел попасть на один из матчей сборной России, но не получилось вылететь на игру, и таких людей, кто не смог попасть непосредственно на матчи, много. Поэтому фан-зона - это хорошая идея, хочется окунуться в атмосферу футбольных фанатов, футбол - такой вид спорта, который объединяет людей, сплачивает людей России в единую команду. Хочется почувствовать это единство, а то, что ветер и дождь, - не страшно, мы на севере живем, к таким условиям привыкли, взяли зонтики, дождевики, плащи", - сказал ТАСС Рочев.