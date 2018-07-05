Жители Северо-Запада болеют за россиян в холод и дождь

В Архангельске, Нарьян-Маре, Вологде и Воркуте организовали фан-зоны

ТАСС, 7 июля. Жители Северо-Западного округа России вышли на улицы, чтобы поболеть за сборную страны в матче против хорватов: фан-зоны были организованы в Архангельске, в заполярном Нарьян-Маре, игру смотрят на боевых кораблях Балтийского флота и в отдаленных деревнях. Болельщиков не отпугнули ни дождь, ни холод. Болеет вся страна На боевых кораблях и судах Балтийского флота организовали просмотр матча в прямом эфире. В мероприятии приняли участие свободные от вахты и несения боевого дежурства члены экипажей более 50 кораблей и судов Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области и Санкт-Петербурге, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту Роман Мартов.

Жители исторической карельской деревни Кинерма, которая в 2016 году получила титул "Самая красивая деревня России", пообещали подарить сборной России в случае победы над хорватами 500 традиционных пирожков из ржаного теста с картошкой - калиток. "В Кинерме постоянно живут пять человек - наша семья и пенсионер дядя Ваня. Мы не пропускаем ни одного матча с участием российской сборной, болеем за наших. Прогнозируем на предстоящий матч 2:1, конечно, в нашу пользу. Если российская сборная выиграет, то испечем 500 калиток и подарим их футболистам", - сказал один из пяти постоянно проживающих жителей Игорь Калмыков. По его словам, такое большое количество пирожков за один день всей семьей из четырех человек не сделать, на это примерно уйдет неделя. Предстоящую футбольную встречу между Россией и Хорватией смотреть по телевизору будут жители деревни, туристы, а также многодетная семья из соседнего села Ведлозеро, которая строит в Кинерме дом. С "ногой Акинфеева" и козой Айной По всему округу организованы городские фан-зоны. С 19:30 мск впервые заработала фан-зона в центре Вологды, на площади Революции. Для болельщиков приготовлена интерактивная программа - уличный футбол в кругу PANNA, конкурсы от детско-юношеской футбольной школы, фотозона с профессиональным фотографом, аквагрим. Фанатов активно зазывали с плакатами и кричалками, с "усами надежды", в кокошниках и национальных нарядах, с фан-атрибутикой. В частности, ногу капитана национальной сборной Игоря Акинфеева изобразили на большом 10-метровом баннере.

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