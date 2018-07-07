"Бурановские бабушки" устроили флешмоб в поддержку сборной России перед игрой с хорватами

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Музыкальный коллектив "Бурановские бабушки" провел флешмоб в поддержку сборной России по футболу, спев вместе с болельщиками до матча 1/4 финала чемпионата мира Россия - Хорватия в московском Гостином дворе, где ранее функционировал Дом фанатов Мексики. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В рамках 1/4 финала россияне проведут встречу с хорватами на стадионе "Фишт" в Сочи, встреча начнется в 21:00 мск. Во время трансляции коллектив исполнил "Катюшу", а также гимн собственного сочинения, посвященный чемпионату мира по футболу в России, и свой главный хит Party for Everybody Dance, с которым "Бурановские бабушки" заняли второе место на конкурсе "Евровидение" в 2012 году. Во время исполнения последней песни творческий коллектив вынес на сцену макет известного мексиканского болельщика - "картонного Хавьера". В мероприятии участвовало около четырех тысяч болельщиков.
«Бурановские бабушки» уже приехали в наш Дом, чтобы поддержать сборную России на сегодняшнем матче!⚽️ —————————————————————— "Buranovski babushki" in our House Una Probadita de Mexico! They will support the Russian football team!⚽️ #UnaProbaditaDeMexico #probaditademexico #mexico #russia #worldcup2018 #россия #москва #чемпионатмира #чемпионатмира2018 #чм2018 #гостиныйдвор #мексика #вкусмексики #футбол #football #GostinyDvor #Moscú #Moscow #MexasEnRusia #WC2018 #Rusia2018 #Mundial #WorldCup #Copa #Mariachi #мексиканскийдомболельщиков #мексиканскийдомболельщиков #доммексики #yaytsa #MexicoLove #бурановскиебабушки
В Гостином дворе к старту чемпионата мира был открыт Дом болельщиков Мексики, который проработал до 4 июля. 29 июня там был презентован День мертвых - праздник, посвященный памяти умерших. Дом Мексики стал самым большим домом болельщиков среди остальных восьми подобных фестивалей чемпионата мира, заняв павильон площадью 8500 кв. метров. 5 июля мексиканские музыканты мариачи передали "ключи" от Дома "Бурановским бабушкам", спев вместе с ними "Катюшу".
"Бурановские бабушки" - российский музыкальный коллектив, исполняющий музыку в жанре фолк (народная песня). "Бурановские бабушки" представляли Россию на международном конкурсе "Евровидение" в 2012 году. Ансамбль исполнил песню Party for Everybody Dance и занял второе место, показав один из лучших результатов среди российских конкурсантов в истории.