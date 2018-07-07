"Бурановские бабушки" устроили флешмоб в поддержку сборной России перед игрой с хорватами

В рамках 1/4 финала россияне проведут встречу с хорватами на стадионе "Фишт" в Сочи

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Музыкальный коллектив "Бурановские бабушки" провел флешмоб в поддержку сборной России по футболу, спев вместе с болельщиками до матча 1/4 финала чемпионата мира Россия - Хорватия в московском Гостином дворе, где ранее функционировал Дом фанатов Мексики. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В рамках 1/4 финала россияне проведут встречу с хорватами на стадионе "Фишт" в Сочи, встреча начнется в 21:00 мск. Во время трансляции коллектив исполнил "Катюшу", а также гимн собственного сочинения, посвященный чемпионату мира по футболу в России, и свой главный хит Party for Everybody Dance, с которым "Бурановские бабушки" заняли второе место на конкурсе "Евровидение" в 2012 году. Во время исполнения последней песни творческий коллектив вынес на сцену макет известного мексиканского болельщика - "картонного Хавьера". В мероприятии участвовало около четырех тысяч болельщиков.