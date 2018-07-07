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7 июля, 20:51
Тренер: сборная Англии не намерена довольствоваться полуфиналом чемпионата мира
Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт
© Станислав Красильников/ТАСС
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В четвертьфинале чемпионата мира сборная Англии обыграла команду Швеции со счетом 2:0

САМАРА, 7 июля. /ТАСС/. Полуфинал чемпионата мира не является пределом возможностей для сборной Англии по футболу, команда нацелена на самый высокий результат на турнире в России. Об этом журналистам сказал главный тренер английской команды Гарет Саутгейт.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Англии обыграла команду Швеции со счетом 2:0.

"Для меня честь быть тренером сборной Англии. Я разговаривал с игроками, никто из нас не хочет ехать домой, я очень горжусь всеми, впереди самая важная неделя для нас, нам теперь решать, где мы будем играть. У нас сильный коллектив, сегодня мы играли против сборной с сильной идентичностью после напряженного матча с колумбийцами (в 1/8 финала - прим. ТАСС), где мы выложились эмоционально. Сегодня мы справились с физикой и напряжением, поэтому могу отметить, что молодая команда становится все более зрелой прямо на наших глазах", - заявил Саутгейт.

"Мы команда, которая улучшает свои показатели, непрерывно работает над собой, что и является причиной такого результата, это ключ к успеху, - продолжил он. - Тренерский штаб, игроки - все плотно работают друг с другом. Пока у нас нет мировых знаменитостей, но есть хорошие молодые игроки, которые показали на мировой сцене, что могут великолепно работать с мячом, что они упорны, в будущем, уверен, они станут сильнее. У нас сегодня была великолепная возможность выйти в полуфинал, и мы не хотели ее упускать".

Саутгейт отметил, что текущий чемпионат мира является лучшим периодом в его тренерской карьере. "Нам еще предстоит доказать, что мы сильнейшая команда. Наши игроки скромны, они понимают, где они были полтора года назад, они проделали колоссальную работу, чтобы оказаться там, где мы сейчас. Мне помогают лучшие люди в тренерском штабе, мне повезло в этом плане, с ними замечательно работать, это залог успеха", - сказал специалист.

Лучшим игроком матча был признан вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд. "Нам нужно благодарить своего голкипера, он спас нас в ключевых моментах. Для меня он прототип того, что должен представлять собой современный вратарь, ведь то, как он быстро работал в воротах и делал сейвы в самые напряженные моменты, направлял игру, раздавал замечательные пасы, является эталоном игры вратаря. Я считаю, если мы так хотим играть в будущем, то нам нужны голкиперы такого уровня", - отметил Саутгейт.

Саутгейт гордится своей командой

Как отметил тренер английской сборной, выступление команды на чемпионате мира является великолепной возможностью объединить всю Англию. "Это вдохновит всех игроков, что намного важнее, чем наши результаты. Думаю, что все дома сейчас празднуют, всех переполняет чувство гордости и удовлетворения", - сказал специалист.

"Сборная Швеции - замечательная команда, они выбили много сильных команд, что является невероятным достижением. У них сильный коллектив, они готовы друг за друга биться, их сложно сломать, я испытывают к ним огромное уважение. Сегодня мы нашли несколько зон, откуда мы можем забить, воспользовавшись этим", - заключил Саутгейт.

В полуфинале чемпионата мира англичане сыграют с победителем матча 1/4 финала между командами России и Хорватии.

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