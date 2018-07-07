Российские болельщики прошли парадом в стиле диско по центру Самары

САМАРА, 7 июля. /ТАСС/. Несколько сотен человек приняли участие в танцевальном параде в стиле диско, организованном в поддержку российской сборной и прошедшем в центре Самары за два часа до начала матча Россия - Хорватия, передает корреспондент ТАСС.
Участники парада, пританцовывая в ритме песен 80-х годов прошлого века, прошли около 1,2 км по пешеходной улице Куйбышева от площади Революции до Струковского сада. Шествие стартовало под знаменитую песню Глории Гейнор I will survive. Центром танцевальной колонны стали воспитанники самарских хореографических школ.
Буквально с каждым пройденным метром колонна росла за счет зрителей, присоединявшихся к шествию. По ходу следования на каждом перекрестке парад делал остановки и перед зрителями устраивались импровизированные мастер-классы сольных и парных танцоров.
Это уже не первое танцевальное шествие, организованное в Самаре в преддверии матчей чемпионата мира по футболу. Накануне встречи сборных Бразилии и Мексики в Самаре прошел парад в стиле бразильского карнавала. В нем приняли участие несколько тысяч человек.
"Надеемся, что энергия музыки диско, звучавшей на нашем параде, поможет нашим футболистам одержать победу. Болеем за наших", - сказала ТАСС участница шествия Екатерина.
К матчу Россия - Хорватия в Самарской области стало на одну фан-зону больше. К официальной фан-зоне в Самаре добавилась площадка в Тольятти в жилом комплексе "Южный бульвар". Там установили большой светодиодный экран, организовали фуд-корт и пригласили всех желающих прийти в субботу вечером поболеть за сборную России.
Немало жителей города в преддверии матча приняли участие во флешмобе "Чекань за наших". Одним из наиболее популярных в интернете стал снятый в рамках этой акции видеоролик про четверых полицейских и собаку-вратаря. В этом ролике строгая девушка на шпильках и в полицейской форме отправляет на самарский стадион четверых сотрудников полиции и служебную овчарку с футбольным мячом. Полицейские чеканят мяч головой, далее на поле они играют в футбол, и после удара по воротам мяч оказывается в лапах собаки-вратаря.
Самарские полицейские также поддержали российских футболистов музыкой. Накануне в центре города рядом с набережной Волги прошел концерт, в котором принял участие оркестр культурного центра ГУ МВД по региону. Программу концерта составили самые различные музыкальные произведения - от известных советских песен до классических джазовых композиций. Дважды, на бис, по просьбе публики была исполнена в знак поддержки российской сборной песня "Калинка-малинка" - один из музыкальных символов России.
За несколько часов до начала встречи сборных России и Хорватии по всему городу разъезжали автомобили с российским триколором, слышны были крики: "Россия, вперед". Фан-зона в Самаре за два часа до матча до отказа заполнена болельщиками, пришедшими еще на трансляцию встречи Швеция - Англия и оставшимися на матч Россия - Хорватия.
После завершения матча сборных Швеции и Англии стало известно, что на самарской фан-зоне зарегистрирован полумиллионный болельщик - вернее, целая семья болельщиков. Ярослав со своей женой Ксенией и дочерью Ариной впервые пришли на фан-фест. До этого семья посетила все игры чемпионата мира по футболу в Самаре.
"Не ожидал такого приятного сюрприза. Вообще мы шли сюда с женой, чтобы показать дочке атмосферу фан-феста, поболеть за наших. Хотим, чтобы Россия победила, но уже спасибо сборной, что вышла в четвертьфинал и подарила положительные эмоции. Надеемся, что пройдем дальше", - сказал Ярослав журналистам.
В подарок семья получила билеты на VIP-трибуну Фестиваля болельщиков. С нее они будут наблюдать за трансляцией встречи сборных России и Хорватии.