Российские болельщики прошли парадом в стиле диско по центру Самары

К матчу Россия - Хорватия в жилом комплексе "Южный бульвар" в Тольятти открыли дополнительную фан-зону

САМАРА, 7 июля. /ТАСС/. Несколько сотен человек приняли участие в танцевальном параде в стиле диско, организованном в поддержку российской сборной и прошедшем в центре Самары за два часа до начала матча Россия - Хорватия, передает корреспондент ТАСС.

Больше шума - больше голов: фанаты уверены, что помогут сборной России в матче c хорватами

Участники парада, пританцовывая в ритме песен 80-х годов прошлого века, прошли около 1,2 км по пешеходной улице Куйбышева от площади Революции до Струковского сада. Шествие стартовало под знаменитую песню Глории Гейнор I will survive. Центром танцевальной колонны стали воспитанники самарских хореографических школ.

Буквально с каждым пройденным метром колонна росла за счет зрителей, присоединявшихся к шествию. По ходу следования на каждом перекрестке парад делал остановки и перед зрителями устраивались импровизированные мастер-классы сольных и парных танцоров.

Это уже не первое танцевальное шествие, организованное в Самаре в преддверии матчей чемпионата мира по футболу. Накануне встречи сборных Бразилии и Мексики в Самаре прошел парад в стиле бразильского карнавала. В нем приняли участие несколько тысяч человек.

"Надеемся, что энергия музыки диско, звучавшей на нашем параде, поможет нашим футболистам одержать победу. Болеем за наших", - сказала ТАСС участница шествия Екатерина.

"Калинка-малинка" на бис

К матчу Россия - Хорватия в Самарской области стало на одну фан-зону больше. К официальной фан-зоне в Самаре добавилась площадка в Тольятти в жилом комплексе "Южный бульвар". Там установили большой светодиодный экран, организовали фуд-корт и пригласили всех желающих прийти в субботу вечером поболеть за сборную России.