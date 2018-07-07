Шейк, Водянова и Поли выложили совместное фото в поддержку сборной России по футболу

ТАСС, 7 июля. Российские топ-модели Наталья Водянова, Ирина Шейк и Наталья Полевщикова, более известная как Наташа Поли, выложили совместное фото в поддержку сборной России по футболу в преддверии матча 1/4 финала турнира против команды Хорватии. Каждая из моделей выложила фотографию на своей странице в Instagram.
Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало матча – 21:00 мск.
На фотографии модели стоят, прикрывшись синими шарфами с надписью 2018 FIFA World Cup Russia (чемпионат мира 2018 года в России). Шейк на снимке стоит между Водяновой и Поли.
"Мы болеем за команду России вместе с двумя моими любимыми Наташами. Россия, вперед", - подписала фото Шейк.
"Угадайте какое желание загадала Ирина Шейк?" – спрашивает Водянова, намекая на традицию загадывать желание, стоя между тезками. "Болеем за наших! Россия, вперед", - написала Поли.
Водянова, Шейк и Поли являются самыми успешными и знаменитыми российскими супермоделями. Водянова в 2004 году основала благотворительный фонд "Обнаженные сердца", оказывающий помощь детям в России и за рубежом. На зимних Олимпийских играх в 2014 году Шейк сопровождала сборную России на Церемонии открытия игр во время парада сборных, неся табличку с надписью: "Россия".