Шейк, Водянова и Поли выложили совместное фото в поддержку сборной России по футболу

На фотографии модели стоят, прикрывшись синими шарфами с надписью 2018 FIFA World Cup Russia

ТАСС, 7 июля. Российские топ-модели Наталья Водянова, Ирина Шейк и Наталья Полевщикова, более известная как Наташа Поли, выложили совместное фото в поддержку сборной России по футболу в преддверии матча 1/4 финала турнира против команды Хорватии. Каждая из моделей выложила фотографию на своей странице в Instagram.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 7 Июл 2018 в 5:06 PDT

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало матча – 21:00 мск.

На фотографии модели стоят, прикрывшись синими шарфами с надписью 2018 FIFA World Cup Russia (чемпионат мира 2018 года в России). Шейк на снимке стоит между Водяновой и Поли.

"Мы болеем за команду России вместе с двумя моими любимыми Наташами. Россия, вперед", - подписала фото Шейк.