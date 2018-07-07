Медведев пожелал удачи сборной России в матче с Хорватией

Премьер-министр также поблагодарил президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович за то, что приехала в Россию

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пожелал успеха сборной России в субботнем матче с Хорватией, а президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович - хорошего пребывания в РФ. Он встретился с хорватским лидером в Сочи перед матчем чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.

Четвертьфинальный матч ЧМ состоится в Сочи 7 июля в 21:00 мск на стадионе "Фишт".

"Спасибо, что приехали. Я понимаю, естественно, для чего - вы хотите поболеть за [свою] сборную. Мы тоже здесь для того, чтобы поболеть за сборную России. Рады, что футбол дает возможность для проведения встреч, - сказал российский премьер-министр. - По понятным причинам, не могу пожелать удачи вашей сборной, желаю успеха Вам во время пребывания в РФ".

Ранее пресс-служба российского кабмина сообщила, что 7 июля в Сочи в ходе встречи премьер-министра РФ с президентом Хорватии планируется обсудить основные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.