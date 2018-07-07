Канчельскис: английские футболисты впервые за долгое время являются фаворитами ЧМ на деле

Сборная Англии впервые с 1990 года вышла в полуфинал чемпионата мира, в матче 1/4 финала в Самаре англичане обыграли шведов со счетом 2:0

Сборная Англии впервые с 1990 года вышла в полуфинал чемпионата мира, в матче 1/4 финала в Самаре англичане обыграли шведов со счетом 2:0. В 1/8 финала сборная Англии выиграла по пенальти у колумбийцев, впервые сумев на чемпионатах мира выиграть в серии 11-метровых ударов.

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Англии по футболу впервые за долгое время выглядит фаворитом чемпионата мира на деле, а не на бумаге. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник российской национальной команды, "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Андрей Канчельскис.

Сборная Англии по футболу вышла в полуфинал чемпионата мира впервые за 28 лет

"Наконец-то англичане выглядят сильнее на деле, а не на бумаге, среди них есть игроки, которые могут решить исход матча в свою пользу. Раньше сборная Англии считалась фаворитом на турнире, но это было безосновательно", - сказал Канчельскис.

Он отдал должное игре англичан на поле. "У них ребята играют в футбол, а не в антифутбол. Мне нравятся там все футболисты, особенно очень интересны Кейн, Алли, Рэшфорд. Но, в первую очередь, симпатизирует вратарь Пикфорд, потому что из "Эвертона", где и я играл", - отметил собеседник.

Сборная Англии в полуфинале сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами России и Хорватии, который пройдет позднее в субботу в Сочи (21:00 мск). Полуфинал с участием английской сборной состоится 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".