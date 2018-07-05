историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
7 июля, 20:22
Больше шума - больше голов: фанаты уверены, что помогут сборной России в матче c хорватами
Болельщики сборной России
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Ближайшие матчи
10 июля, 21:00
Полуфинал
ФранцияБельгия
11 июля, 21:00
Полуфинал
W59Англия
14 июля, 17:00
Матч за 3-е место
L61L62
расписание всех игр
Российская команда в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу сыграет со сборной Хорватии в Сочи

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Болельщики сборной России, которая впервые в новейшей истории смогла выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу, уверены, что смогут помочь своей команде обыграть и футболистов из Хорватии. На матче четвертьфинала в Сочи россияне будут петь, кричать и гудеть в специальные рожки, они уверены, что футболисты будут чувствовать их поддержку.

Хорватские болельщики не меньше уверены в своей команде, до матча они наслаждаются сочинской погодой и местной кухней. Когда на Сочинском вокзале выходишь на перрон, с которого отправляется электричка в сторону Олимпийского парка, кажется, что гудит поезд. Однако на самом деле это гул пластмассовых дудок, с которыми фанаты сборной России идут болеть на стадион. У многих на головах бело-сине-красные парики и шапки, триколор на щеках и футболках.

Смотрите также
Почему у российских болельщиков особое отношение к сборной Хорватии по футболу

"Сейчас людей больше, чем в обычные дни, но ненамного больше, чем в дни других матчей. Но толпа не такая шумная обычно, тут все зависит от болельщиков, сегодня они очень громкие. Причем пока приезжают в основном фанаты сборной России", - сообщила ТАСС работница железнодорожной станции.

Настроение приподнятое и у болельщиков, и у работников станции, и у сотрудников Олимпийского парка, и у волонтеров. Например, четыре девушки-добровольца, задача которых поддерживать драйвовое настроение гостей матча, устроили танцы прямо перед входом в Олимпийский парк, положив телефон к громкоговорителю вместо колонок.

За спиной у них один из фанатов подкрадывается с трубой к мегафону, чтобы дунуть особенно громко. Но в последний момент девушка успевает отодвинуть усилитель и грозит мужчине пальцем. Даже "извозчики", которые перевозят туристов и болельщиков по Олимпийскому парку на электрокарах, присоединились к общему настроению и завлекают клиентов по-русски: предлагают "прокатить с ветерком".

Громче - лучше

"За Россию болеем - за кого же еще болеть? Не знаю, кто говорит, что играть не умеют - умеют они. На трибунах шуметь тоже будем, потому что нужно поддержать команду, чтобы выиграть, нужно, чтобы все болели, и тогда!" - объясняет болельщик Павел, сыграв на фанатской трубе незамысловатую мелодию.

Громкость песен, криков и звуков на стадионе настолько высокая, что иногда даже не слышно объявлений от волонтеров, раздающихся по мегафону. "Сегодня будем болеть за сборную России, как и всегда. Как мы болеем всегда? Очень громко и с душой, чтобы они выиграли, может, у хорватов и есть шанс, но наша поддержка сможет дать дополнительные силы футболистам", - считает болельщик из Чехова Сергей.

Смотрите также
История матчей сборных России и Хорватии по футболу

"Сын очень просил ему купить дудку, чтобы хотя бы у нас в семье была одна. Сами мы не слишком увлечены футболом, приехали на чемпионат в основном ради ребенка", - поделилась болельщица Наталья, приехавшая с 13-летним сыном из Санкт-Петербурга.

Россияне приехали поболеть со всей страны: видны названия даже таких далеких от Сочи городов, как Екатеринбург и Новосибирск. "Болеть точно будем громко и, наверное, сорвем голос, но все будет того стоить. Прокричим "оле-оле" - и будем петь якутские песни", - рассказал ТАСС якутский болельщик Николай Корякин, который приехал на игру вместе с друзьями.

В репертуаре фанатов также футбольные кричалки, совместная игра на трещетках и дудках, а также самые известные российские песни - например, "Катюша" и "Калинка-малинка".

Приехали ради Акинфеева

После матча со сборной Испании, в котором команда России выиграла в серии пенальти, российские болельщики начали активно поддерживать голкипера и капитана россиян - Игоря Акинфеева, который отразил решающий удар и смог принести победу сборной России. Теперь Акинфеев - один из самых любимых игроков россиян.

"Я приехала из Новой Зеландии только ради этого матча. Игорь Акинфеев - мой любимейший игрок, наш современный герой России. Моя подруга до матча пообещала, что если наша сборная выиграет, то она найдет способ поцеловать бутсы Акинфеева, ну а я не сниму кокошник целую неделю", - рассказала болельщица Виктория.

Смотрите также
Дзюба и Черышев вошли в стартовый состав сборной России на матч ЧМ-2018 с хорватамиФан-зона в Нижнем Новгороде возобновит работу за час до начала матча Россия - ХорватияФанаты перед матчем Россия - Хорватия скупают "забивак" на память и пробуют солянку

С ней согласны болельщики из Красноярска Максим и Евгений, которые тоже считают, что успех сборной зависит от капитана команды. "Игорь сегодня должен просто зарядить наших парней энергией, да так, чтобы хорваты только успевали отбиваться от наших ударов", - рассказали болельщики.

Риджи Батинов из Калмыкии вместе с сыном ходят в шапках с мордами волка Забиваки, талисмана чемпионата. "Мы специально приехали на матч. Будем верить в сборную, "отправим" хорватов домой, победим 1:0", - уверен он.

Сильный тренер и организованная команда

У хорватов тоже есть собственная звезда, капитан команды Лука Модрич. Майка с 10-м номером, под которым он играет, чаще всего встречается в районе сочинского стадиона "Фишт". "Я считаю, что Модрич - это надежда сборной Хорватии. Ему сегодня придется непросто, но мы верим, что его мощная игра будет способна прорвать любую оборону", - рассказал хорватский болельщик Тони.

"Хорватия выиграет, мы любим Ракитича, Модрича. Россия играет неплохо, но Хорватия выиграет", - согласна с ним гостья из Колумбии.

Хрвойе из хорватского города Ровинь уверен, что его команда самая лучшая в мире. "У нас много знаменитых игроков из "Реала", из "Барселоны", "Ювентуса"... Сейчас у нас очень хороший состав, а наш тренер - это фантастика!" - пояснил он.

Российский Монте-Карло

Петра из Осики впервые в России, Сочи ей очень понравился. "Очень красиво: тут и пляжи, и горы, примерно такая же погода, как и в Хорватии. На велосипеде уже прокатились по парку, ветер дует, не жарко из еды планируется попробовать борщ и шашлык", - рассказала девушка.

Степан из Риеки рассказал, что побывал в России уже пять раз. По Сочи он много ходит пешком, ему все любопытно. Он уже успел оценить местную кухню - попробовал солянку, борщ, шашлык и находит их "очень вкусными", а супы - похожими на хорватские.

Смотрите также
Дзюба и Черышев вошли в стартовый состав сборной России на матч ЧМ-2018 с хорватамиФан-зона в Нижнем Новгороде возобновит работу за час до начала матча Россия - ХорватияФанаты перед матчем Россия - Хорватия скупают "забивак" на память и пробуют солянку

Иностранные болельщики также считают, что Сочи во многом похож на одну из мировых игорных столиц - Монте- Карло.

"Мы слышали, что Сочи - это такой российский Монте- Карло, здесь есть казино и много развлечений, так что на следующий день после матча мы планируем посетить все эти заведения", - рассказали о своих планах хорватские болельщики Иван и Борис, посетившие до этого игру сборной Хорватии с командой Дании в Нижнем Новгороде.

О чемпионате

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия станет последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках турнира. Сочи уже принял матчи группового этапа Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1), Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Российские болельщики прошли парадом в стиле диско по центру Самары
7 июля, 20:58
Шейк, Водянова и Поли выложили совместное фото в поддержку сборной России по футболу
7 июля, 20:55
Тренер: сборная Англии не намерена довольствоваться полуфиналом чемпионата мира
7 июля, 20:51
Онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия
7 июля, 20:30
Канчельскис: английские футболисты впервые за долгое время являются фаворитами ЧМ на деле
7 июля, 20:27
Больше шума - больше голов: фанаты уверены, что помогут сборной России в матче c хорватами
7 июля, 20:22
Вратарь сборной Англии Пикфорд назвал кропотливую работу причиной успешной игры на ЧМ
7 июля, 20:00
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White