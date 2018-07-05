Больше шума - больше голов: фанаты уверены, что помогут сборной России в матче c хорватами

Российская команда в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу сыграет со сборной Хорватии в Сочи

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Болельщики сборной России, которая впервые в новейшей истории смогла выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу, уверены, что смогут помочь своей команде обыграть и футболистов из Хорватии. На матче четвертьфинала в Сочи россияне будут петь, кричать и гудеть в специальные рожки, они уверены, что футболисты будут чувствовать их поддержку. Хорватские болельщики не меньше уверены в своей команде, до матча они наслаждаются сочинской погодой и местной кухней. Когда на Сочинском вокзале выходишь на перрон, с которого отправляется электричка в сторону Олимпийского парка, кажется, что гудит поезд. Однако на самом деле это гул пластмассовых дудок, с которыми фанаты сборной России идут болеть на стадион. У многих на головах бело-сине-красные парики и шапки, триколор на щеках и футболках.

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"Сейчас людей больше, чем в обычные дни, но ненамного больше, чем в дни других матчей. Но толпа не такая шумная обычно, тут все зависит от болельщиков, сегодня они очень громкие. Причем пока приезжают в основном фанаты сборной России", - сообщила ТАСС работница железнодорожной станции. Настроение приподнятое и у болельщиков, и у работников станции, и у сотрудников Олимпийского парка, и у волонтеров. Например, четыре девушки-добровольца, задача которых поддерживать драйвовое настроение гостей матча, устроили танцы прямо перед входом в Олимпийский парк, положив телефон к громкоговорителю вместо колонок. За спиной у них один из фанатов подкрадывается с трубой к мегафону, чтобы дунуть особенно громко. Но в последний момент девушка успевает отодвинуть усилитель и грозит мужчине пальцем. Даже "извозчики", которые перевозят туристов и болельщиков по Олимпийскому парку на электрокарах, присоединились к общему настроению и завлекают клиентов по-русски: предлагают "прокатить с ветерком". Громче - лучше "За Россию болеем - за кого же еще болеть? Не знаю, кто говорит, что играть не умеют - умеют они. На трибунах шуметь тоже будем, потому что нужно поддержать команду, чтобы выиграть, нужно, чтобы все болели, и тогда!" - объясняет болельщик Павел, сыграв на фанатской трубе незамысловатую мелодию. Громкость песен, криков и звуков на стадионе настолько высокая, что иногда даже не слышно объявлений от волонтеров, раздающихся по мегафону. "Сегодня будем болеть за сборную России, как и всегда. Как мы болеем всегда? Очень громко и с душой, чтобы они выиграли, может, у хорватов и есть шанс, но наша поддержка сможет дать дополнительные силы футболистам", - считает болельщик из Чехова Сергей.

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"Сын очень просил ему купить дудку, чтобы хотя бы у нас в семье была одна. Сами мы не слишком увлечены футболом, приехали на чемпионат в основном ради ребенка", - поделилась болельщица Наталья, приехавшая с 13-летним сыном из Санкт-Петербурга. Россияне приехали поболеть со всей страны: видны названия даже таких далеких от Сочи городов, как Екатеринбург и Новосибирск. "Болеть точно будем громко и, наверное, сорвем голос, но все будет того стоить. Прокричим "оле-оле" - и будем петь якутские песни", - рассказал ТАСС якутский болельщик Николай Корякин, который приехал на игру вместе с друзьями. В репертуаре фанатов также футбольные кричалки, совместная игра на трещетках и дудках, а также самые известные российские песни - например, "Катюша" и "Калинка-малинка". Приехали ради Акинфеева После матча со сборной Испании, в котором команда России выиграла в серии пенальти, российские болельщики начали активно поддерживать голкипера и капитана россиян - Игоря Акинфеева, который отразил решающий удар и смог принести победу сборной России. Теперь Акинфеев - один из самых любимых игроков россиян. "Я приехала из Новой Зеландии только ради этого матча. Игорь Акинфеев - мой любимейший игрок, наш современный герой России. Моя подруга до матча пообещала, что если наша сборная выиграет, то она найдет способ поцеловать бутсы Акинфеева, ну а я не сниму кокошник целую неделю", - рассказала болельщица Виктория.

С ней согласны болельщики из Красноярска Максим и Евгений, которые тоже считают, что успех сборной зависит от капитана команды. "Игорь сегодня должен просто зарядить наших парней энергией, да так, чтобы хорваты только успевали отбиваться от наших ударов", - рассказали болельщики. Риджи Батинов из Калмыкии вместе с сыном ходят в шапках с мордами волка Забиваки, талисмана чемпионата. "Мы специально приехали на матч. Будем верить в сборную, "отправим" хорватов домой, победим 1:0", - уверен он. Сильный тренер и организованная команда У хорватов тоже есть собственная звезда, капитан команды Лука Модрич. Майка с 10-м номером, под которым он играет, чаще всего встречается в районе сочинского стадиона "Фишт". "Я считаю, что Модрич - это надежда сборной Хорватии. Ему сегодня придется непросто, но мы верим, что его мощная игра будет способна прорвать любую оборону", - рассказал хорватский болельщик Тони. "Хорватия выиграет, мы любим Ракитича, Модрича. Россия играет неплохо, но Хорватия выиграет", - согласна с ним гостья из Колумбии. Хрвойе из хорватского города Ровинь уверен, что его команда самая лучшая в мире. "У нас много знаменитых игроков из "Реала", из "Барселоны", "Ювентуса"... Сейчас у нас очень хороший состав, а наш тренер - это фантастика!" - пояснил он. Российский Монте-Карло Петра из Осики впервые в России, Сочи ей очень понравился. "Очень красиво: тут и пляжи, и горы, примерно такая же погода, как и в Хорватии. На велосипеде уже прокатились по парку, ветер дует, не жарко из еды планируется попробовать борщ и шашлык", - рассказала девушка. Степан из Риеки рассказал, что побывал в России уже пять раз. По Сочи он много ходит пешком, ему все любопытно. Он уже успел оценить местную кухню - попробовал солянку, борщ, шашлык и находит их "очень вкусными", а супы - похожими на хорватские.