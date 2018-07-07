Вратарь сборной Англии Пикфорд назвал кропотливую работу причиной успешной игры на ЧМ

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Англии обыграла команду Швеции со счетом 2:0, голкипер был признан лучшим игроком встречи

САМАРА, 7 июля. /ТАСС/. Надежная игра вратаря сборной Англии по футболу Джордана Пикфорда на чемпионате мира является следствием кропотливой и ежедневной работы на тренировках и в матчах. Об этом голкипер заявил журналистам. В четвертьфинале чемпионата мира сборная Англии обыграла команду Швеции со счетом 2:0. Пикфорд был признан лучшим игроком матча.

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