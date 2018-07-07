Вратарь сборной Англии Пикфорд назвал кропотливую работу причиной успешной игры на ЧМ

САМАРА, 7 июля. /ТАСС/. Надежная игра вратаря сборной Англии по футболу Джордана Пикфорда на чемпионате мира является следствием кропотливой и ежедневной работы на тренировках и в матчах. Об этом голкипер заявил журналистам.
В четвертьфинале чемпионата мира сборная Англии обыграла команду Швеции со счетом 2:0. Пикфорд был признан лучшим игроком матча.
"Я работаю каждый день, не покладая рук, стараюсь, как и вся команда, показывать свою лучшую игру каждый день и отбивать каждый мяч. Конечно, здорово играть в полуфинале, это самое главное для футболиста, оказаться на таком крупном турнире, как чемпионат мира. Я стараюсь не давить на себя, я хочу показать себя с лучшей стороны, получая удовольствие и наслаждение от футбола. Критика на меня не влияет, я стараюсь отталкиваться от нее, играть лучше", - заявил Пикфорд.
В полуфинале чемпионата мира англичане сыграют с победителем матча между командами России и Хорватии.