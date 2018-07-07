Модрич и Ракитич вошли в стартовый состав сборной Хорватии на матч с россиянами

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Полузащитники Лука Модрич и Иван Ракитич вошли в стартовый состав сборной Хорватии на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу с командой России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.
На чемпионате мира футболист "Реала" Модрич забил два мяча, игрок "Барселоны" Ракитич - один.
Полностью состав сборной Хорватии выглядит следующим образом: Даниел Субашич, Шиме Врсалько, Иван Стринич, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Ракитич, Лука Модрич, Андрей Крамарич, Иван Перишич, Анте Ребич, Марио Манджукич.
Матч Россия - Хорватия пройдет в субботу в Сочи на стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск.