Модрич и Ракитич вошли в стартовый состав сборной Хорватии на матч с россиянами

Матч Россия - Хорватия пройдет в субботу в Сочи на стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Полузащитники Лука Модрич и Иван Ракитич вошли в стартовый состав сборной Хорватии на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу с командой России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

На чемпионате мира футболист "Реала" Модрич забил два мяча, игрок "Барселоны" Ракитич - один.