историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
7 июля, 19:59
Фанаты в Казани сыграли в футбол полутораметровым мячом в ожидании матча сборной России
Болельщик сборной России
© Владимир Смирнов/ТАСС
Ближайшие матчи
10 июля, 21:00
Полуфинал
ФранцияБельгия
11 июля, 21:00
Полуфинал
W59Англия
14 июля, 17:00
Матч за 3-е место
L61L62
расписание всех игр
Несмотря на пасмурную погоду и прогнозы синоптиков, что пойдет дождь, люди начали собираться на территории Фестиваля болельщиков задолго до матча между сборными России и Хорватии

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Болельщики в Казани на территории фан-зоны чемпионата мира по футболу сыграли в футбол мячом в 1,5 метра, футбольные кегли и настольный футбол в ожидании матча 1/4 финала, в котором сыграют сборные России и Хорватии.

Матч между сборными России и Хорватии пройдет в субботу в Сочи, начало - 21:00 мск.

Смотрите также
Зарубежные гости ЧМ-2018 влюбились в Россию и будут болеть за ее сборную в 1/4 финала

Несмотря на пасмурную погоду и прогнозы синоптиков, что пойдет дождь, люди начали собираться на территории Фестиваля болельщиков задолго до матча между сборными России и Хорватии.

Традиционно в фан-зону многие пришли с детьми. Для них организаторы предусмотрели различные активности. К примеру, часть малышей играла на специальной площадке в футбол мячом, диаметр которого примерно 1,5 метра. Еще одна группа детей такого же размера мячом пыталась сбить кегли в организованном кегельбане. Впрочем, такие развлечения пользовались успехом и у взрослых, которые сыграли в настольный футбол живьем - игроки привязаны веревками и не могут двигаться к воротам, а только получать пас и передавать мяч.

Бразильская поддержка

Многие расположились прямо на земле, которая на территории фестиваля посыпана декоративными щепками. Среди них бразильцы Бруно и Эрика из столичного города Бразилиа. На их лицах были нарисованы российские флаги, а на головах надеты кокошники. "Организация фестиваля болельщиков на высоте, удобный транспорт, потрясающее метро, даже туалеты чистые", - поделился с ТАСС Бруно.

Смотрите также
Фанаты перед матчем Россия - Хорватия скупают "забивак" на память и пробуют солянку

Как добавила Эрика, здесь проходят очень красивые концерты и шоу. Также она рассказала, что им так понравились кокошники, что они возьмут их с собой в Бразилию. "Сегодня выиграет только Россия", - ответила она на вопрос, за кого будет болеть в предстоящем матче.

Также российскую команду поддерживает и их соотечественник Филиппе. "Я расстроился, что сборная Бразилии покинула ЧМ, но это случается, они все равно хорошо играли, вы русские тоже любите Бразилию, вчера мы ходили в майках с цветами нашей сборной и многие просили нас сфотографироваться с ними. Русские люди на самом деле поддерживали Бразилию. И мы отвечаем им тем же: сегодня моя команда - это Россия", - отметил он.

Сборная Бразилии 6 июля на стадионе "Казань-Арена" проиграла команде Бельгии в матче 1/4 финала со счетом 1:2 и покинула турнир.

Российские фанаты счастливы

В фан-зоне были и болельщики из других стран. Но, кажется, поддержка в субботу в Казани будет только у сборной России. "Я надеюсь, что сборная России победит. Мы только что говорили с другом, если Россия выиграет, то мы поедем в Москву на полуфинал", - сказал Уго из Мексики.

Смотрите также
Кто и из чего делает кокошники во время чемпионата мира по футболу

Собирается болеть за сборную России и инвалид по зрению, мастер спорта по футболу Антон Агафонов. "Для нашей категории инвалидности там препятствий никаких нет, волонтеры отлично работают: встречают, могут провести поближе к экрану, если надо. А слышимость великолепная на фан-зоне", - рассказал он.

Что касается других русских болельщиков, то для них уже счастье видеть сборную России в 1/4 финала ЧМ. Врач-онколог из Йошкар-Олы рассказал ТАСС, что пришел на фан-фест за эмоциями. "Важное событие и эмоции, которые происходят здесь и сейчас", - сказал он.

В Казани состоялись четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3) и Южная Корея - Германия (2:0). В матче 1/8 финала сборная Франции в Казани обыграла команду Аргентины (4:3).

В столице Татарстана в качестве площадки для проведения Фестиваля болельщиков была выбрана территория у Центра семьи "Казан" на берегу реки Казанки. Фестиваль открылся 14 июня, на его территории установлены два экрана для трансляции матчей.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Российские болельщики прошли парадом в стиле диско по центру Самары
7 июля, 20:58
Шейк, Водянова и Поли выложили совместное фото в поддержку сборной России по футболу
7 июля, 20:55
Тренер: сборная Англии не намерена довольствоваться полуфиналом чемпионата мира
7 июля, 20:51
Онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия
7 июля, 20:30
Канчельскис: английские футболисты впервые за долгое время являются фаворитами ЧМ на деле
7 июля, 20:27
Больше шума - больше голов: фанаты уверены, что помогут сборной России в матче c хорватами
7 июля, 20:22
Вратарь сборной Англии Пикфорд назвал кропотливую работу причиной успешной игры на ЧМ
7 июля, 20:00
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White