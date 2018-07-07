Фанаты в Казани сыграли в футбол полутораметровым мячом в ожидании матча сборной России

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Болельщики в Казани на территории фан-зоны чемпионата мира по футболу сыграли в футбол мячом в 1,5 метра, футбольные кегли и настольный футбол в ожидании матча 1/4 финала, в котором сыграют сборные России и Хорватии.
Матч между сборными России и Хорватии пройдет в субботу в Сочи, начало - 21:00 мск.
Несмотря на пасмурную погоду и прогнозы синоптиков, что пойдет дождь, люди начали собираться на территории Фестиваля болельщиков задолго до матча между сборными России и Хорватии.
Традиционно в фан-зону многие пришли с детьми. Для них организаторы предусмотрели различные активности. К примеру, часть малышей играла на специальной площадке в футбол мячом, диаметр которого примерно 1,5 метра. Еще одна группа детей такого же размера мячом пыталась сбить кегли в организованном кегельбане. Впрочем, такие развлечения пользовались успехом и у взрослых, которые сыграли в настольный футбол живьем - игроки привязаны веревками и не могут двигаться к воротам, а только получать пас и передавать мяч.
Многие расположились прямо на земле, которая на территории фестиваля посыпана декоративными щепками. Среди них бразильцы Бруно и Эрика из столичного города Бразилиа. На их лицах были нарисованы российские флаги, а на головах надеты кокошники. "Организация фестиваля болельщиков на высоте, удобный транспорт, потрясающее метро, даже туалеты чистые", - поделился с ТАСС Бруно.
Как добавила Эрика, здесь проходят очень красивые концерты и шоу. Также она рассказала, что им так понравились кокошники, что они возьмут их с собой в Бразилию. "Сегодня выиграет только Россия", - ответила она на вопрос, за кого будет болеть в предстоящем матче.
Также российскую команду поддерживает и их соотечественник Филиппе. "Я расстроился, что сборная Бразилии покинула ЧМ, но это случается, они все равно хорошо играли, вы русские тоже любите Бразилию, вчера мы ходили в майках с цветами нашей сборной и многие просили нас сфотографироваться с ними. Русские люди на самом деле поддерживали Бразилию. И мы отвечаем им тем же: сегодня моя команда - это Россия", - отметил он.
Сборная Бразилии 6 июля на стадионе "Казань-Арена" проиграла команде Бельгии в матче 1/4 финала со счетом 1:2 и покинула турнир.
В фан-зоне были и болельщики из других стран. Но, кажется, поддержка в субботу в Казани будет только у сборной России. "Я надеюсь, что сборная России победит. Мы только что говорили с другом, если Россия выиграет, то мы поедем в Москву на полуфинал", - сказал Уго из Мексики.
Собирается болеть за сборную России и инвалид по зрению, мастер спорта по футболу Антон Агафонов. "Для нашей категории инвалидности там препятствий никаких нет, волонтеры отлично работают: встречают, могут провести поближе к экрану, если надо. А слышимость великолепная на фан-зоне", - рассказал он.
Что касается других русских болельщиков, то для них уже счастье видеть сборную России в 1/4 финала ЧМ. Врач-онколог из Йошкар-Олы рассказал ТАСС, что пришел на фан-фест за эмоциями. "Важное событие и эмоции, которые происходят здесь и сейчас", - сказал он.
В Казани состоялись четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3) и Южная Корея - Германия (2:0). В матче 1/8 финала сборная Франции в Казани обыграла команду Аргентины (4:3).
В столице Татарстана в качестве площадки для проведения Фестиваля болельщиков была выбрана территория у Центра семьи "Казан" на берегу реки Казанки. Фестиваль открылся 14 июня, на его территории установлены два экрана для трансляции матчей.