Фанаты в Казани сыграли в футбол полутораметровым мячом в ожидании матча сборной России

Несмотря на пасмурную погоду и прогнозы синоптиков, что пойдет дождь, люди начали собираться на территории Фестиваля болельщиков задолго до матча между сборными России и Хорватии

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Болельщики в Казани на территории фан-зоны чемпионата мира по футболу сыграли в футбол мячом в 1,5 метра, футбольные кегли и настольный футбол в ожидании матча 1/4 финала, в котором сыграют сборные России и Хорватии. Матч между сборными России и Хорватии пройдет в субботу в Сочи, начало - 21:00 мск.

Несмотря на пасмурную погоду и прогнозы синоптиков, что пойдет дождь, люди начали собираться на территории Фестиваля болельщиков задолго до матча между сборными России и Хорватии. Традиционно в фан-зону многие пришли с детьми. Для них организаторы предусмотрели различные активности. К примеру, часть малышей играла на специальной площадке в футбол мячом, диаметр которого примерно 1,5 метра. Еще одна группа детей такого же размера мячом пыталась сбить кегли в организованном кегельбане. Впрочем, такие развлечения пользовались успехом и у взрослых, которые сыграли в настольный футбол живьем - игроки привязаны веревками и не могут двигаться к воротам, а только получать пас и передавать мяч. Бразильская поддержка Многие расположились прямо на земле, которая на территории фестиваля посыпана декоративными щепками. Среди них бразильцы Бруно и Эрика из столичного города Бразилиа. На их лицах были нарисованы российские флаги, а на головах надеты кокошники. "Организация фестиваля болельщиков на высоте, удобный транспорт, потрясающее метро, даже туалеты чистые", - поделился с ТАСС Бруно.

Как добавила Эрика, здесь проходят очень красивые концерты и шоу. Также она рассказала, что им так понравились кокошники, что они возьмут их с собой в Бразилию. "Сегодня выиграет только Россия", - ответила она на вопрос, за кого будет болеть в предстоящем матче. Также российскую команду поддерживает и их соотечественник Филиппе. "Я расстроился, что сборная Бразилии покинула ЧМ, но это случается, они все равно хорошо играли, вы русские тоже любите Бразилию, вчера мы ходили в майках с цветами нашей сборной и многие просили нас сфотографироваться с ними. Русские люди на самом деле поддерживали Бразилию. И мы отвечаем им тем же: сегодня моя команда - это Россия", - отметил он. Сборная Бразилии 6 июля на стадионе "Казань-Арена" проиграла команде Бельгии в матче 1/4 финала со счетом 1:2 и покинула турнир. Российские фанаты счастливы В фан-зоне были и болельщики из других стран. Но, кажется, поддержка в субботу в Казани будет только у сборной России. "Я надеюсь, что сборная России победит. Мы только что говорили с другом, если Россия выиграет, то мы поедем в Москву на полуфинал", - сказал Уго из Мексики.

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