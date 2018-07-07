Тренер команды Швеции: сборная Англии достойна победить на чемпионате мира по футболу

В четвертьфинале турнира сборная Швеции проиграла команде Англии со счетом 0:2

САМАРА, 7 июля. /ТАСС/. Сборной Англии по силам стать чемпионом мира по футболу в России. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Швеции Янне Андерссон.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Швеции проиграла команде Англии со счетом 0:2.

"Англия достаточно хороша для победы в чемпионате мира, это сильная и хорошо организованная команда, которая играет в хороший футбол, - отметил Андерссон. - Они не дают много возможностей сопернику, думаю, они смогут дойти до конца здесь. Сборная Англии - тяжелый соперник, напоминает нас самих, хоть и играет не по той же схеме, но ее футболисты физически хорошо готовы, сборная имеет тяжело проходимую оборону. [Гарет] Саутгейт (тренер команды Англии - прим. ТАСС) великолепно справился со своей работой, у него прекрасная команда".

"Мы столкнулись с хорошим соперником, но не показали свой лучший уровень, - продолжил он. - В первые 30 минут мы контролировали матч, а потом англичане забили с углового, это нас отбросило назад, нам пришлось атаковать против пяти защитников соперника. Но даже несмотря на это у нас было три отличные возможности забить, но сделать этого не удалось. В целом у сборной Англии было мало возможностей для гола, но у соперника была лучшая команда на поле, я их уважаю и поздравляю с победой".

Андерссон отметил, что несмотря на это поражение, его команда провела великолепный турнир. "Мы дошли до четвертьфинала, прекрасно показали себя на турнире. Хочу собрать всех игроков и сказать им, что мы сделали все, чтобы этот турнир был просто супер. Сейчас все будут в депрессии, все будут грустить, но после мы посмотрим на всю картину, и я знаю, что буду удовлетворен, но пока этой удовлетворенности нет", - сказал тренер, добавив, что не задумывается над уходом со своего поста.

В полуфинале чемпионата мира англичане сыграют с победителем матча между командами России и Хорватии.