Полумиллионный болельщик посетил фан-зону ЧМ-2018 в Самаре

Самара во время турнира приняла шесть матчей

САМАРА, 7 июля. /ТАСС/. Полумиллионный болельщик посетил фан-зону чемпионата мира по футболу, расположенную в историческом центре Самары. Ему и его семье вручили билеты на вип-трибуну, сообщили в субботу в медиацентре фан- зоны. "Фан-фест на площади имени Куйбышева посетил полумиллионный болельщик. В подарок Ярослав Есаулов, его жена Ксения и дочка Арина получили билеты на вип-трибуну фестиваля болельщиков. С нее они будут наблюдать за трансляцией четвертьфинального матча сборных России и Хорватии", - говорится в сообщении.

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