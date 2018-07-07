Полумиллионный болельщик посетил фан-зону ЧМ-2018 в Самаре

САМАРА, 7 июля. /ТАСС/. Полумиллионный болельщик посетил фан-зону чемпионата мира по футболу, расположенную в историческом центре Самары. Ему и его семье вручили билеты на вип-трибуну, сообщили в субботу в медиацентре фан- зоны.
"Фан-фест на площади имени Куйбышева посетил полумиллионный болельщик. В подарок Ярослав Есаулов, его жена Ксения и дочка Арина получили билеты на вип-трибуну фестиваля болельщиков. С нее они будут наблюдать за трансляцией четвертьфинального матча сборных России и Хорватии", - говорится в сообщении.
Сам Есаулов со своей женой и дочерью впервые пришли на фан-фест. До этого семья в Самаре посетила все игры чемпионата мира по футболу.
"Не ожидал такого приятного сюрприза. Вообще, мы шли сюда с женой, чтобы показать дочке атмосферу фан-феста, поболеть за наших. Хотим, чтобы Россия победила. Но уже спасибо сборной, что вышла в четвертьфинал и подарила положительные эмоции, надеемся, что пройдем дальше", - сказал Есаулов.
Самара приняла матчи группового этапа чемпионата мира между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1), Дании и Австралии (1:1), России и Уругвая (0:3), Сенегала и Колумбии (0:1), матч 1/8 финала Бразилия - Мексика (2:0), четвертьфинал Англия - Швеция (2:0).