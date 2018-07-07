ЦРУ поздравило вышедшие в четвертьфинал ЧМ по футболу команды, включая Россию

Ведомство подготовило краткие справки по каждой из восьми стран

"Поздравляем команды, вышедшие в 1/4 финала чемпионата мира!" - отметило главное американское разведведомство на своей странице в Twitter.

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США поздравило в субботу команды, вышедшие в четвертьфинал проходящего в России чемпионата мира по футболу.

Как указало ведомство, оно подготовило специально для болельщиков краткие одностраничные справки по каждой из восьми стран - России, Великобритании, Бельгии, Бразилии, Уругваю, Франции, Хорватии и Швеции, куда включило "интересные факты", в том числе по команде, госустройству, населению, географии и экономике. "Следите за играми, имея на руках наши данные о каждой стране", - посоветовало ЦРУ.

В справке по России американские разведчики указали, что неофициальное название национальной сборной - "Золотые орлы", и что она "участвовала в 11 мировых первенствах (впервые в 1958 году как сборная СССР)". Лучший результат на ЧМ - четвертое место в 1966 году.

Среди других включенных в справку данных: "глава государства - президент Владимир Владимирович Путин", "население России - 142,3 млн человек (по состоянию на июль 2017 года)", "языки: русский (официальный) - 85,7%, татарский - 3,2%, чеченский - 1%, прочие - 10,1% (на 2010 год)", "городское население - 74,4% от общей численности", "ВВП на душу населения - $27,9 тыс. (на 2017 год)".

ЦРУ добавило эти справки в свой альманах по странам мира (The World Factbook), издаваемый с 1962 года.