Дзюба и Черышев вошли в стартовый состав сборной России на матч ЧМ-2018 с хорватами

Матч 1/4 финала чемпионата мира Россия - Хорватия пройдет в субботу в Сочи

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев включены в стартовый состав сборной России по футболу на матч четвертьфинала чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Дзюба и Черышев являются лучшими бомбардирами российской команды на турнире, забив по три мяча.

Полностью стартовый состав сборной России выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Роман Зобнин, Александр Самедов, Далер Кузяев, Денис Черышев, Александр Головин, Артем Дзюба.

Матч Россия - Хорватия пройдет в субботу в Сочи на стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск.