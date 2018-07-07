Кадыров уверен, что сборная России сыграет с командой Англии в полуфинале чемпионата мира

Четвертьфинал Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, встреча начнется в 21:00 мск, ранее в субботу сборная Англии вышла в полуфинал турнира, обыграв шведов

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что сборная России обыграет хорватскую команду и встретится с англичанами в полуфинале чемпионата мира по футболу.

Сборная Англии по футболу вышла в полуфинал чемпионата мира впервые за 28 лет

"Мы всей душой и всем сердцем поддерживаем сборную России. Желаем победы, верим в победу. Ребята, вы лучшие, помните об этом, и все у вас получится! Ну а будущий соперник в полуфинале известен - это команда Англии", - написал в своем Telegram-канале Кадыров.

Четвертьфинал Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, встреча начнется в 21:00 мск.