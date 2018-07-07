Фан-зона в Нижнем Новгороде возобновит работу за час до начала матча Россия - Хорватия

Встреча состоится в субботу и начнется в 21:00 мск

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Фан-зона в Нижнем Новгороде возобновит свою работу за час до начала матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Об этом сообщили в нижегородской дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий.

"Площадка Фестиваля болельщиков возобновит свою работу в 20:00. Она была временно закрыта из-за штормового предупреждения", - сказали в дирекции.