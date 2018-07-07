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7 июля, 19:14
Зарубежные гости ЧМ-2018 влюбились в Россию и будут болеть за ее сборную в 1/4 финала
© Сергей Савостьянов/ТАСС
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За россиян болеют не только те, кто приехал в страну ради матча, но и иностранцы, живущие в России

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Иностранцы, приехавшие на матч Россия - Хорватия 1/4 финала чемпионата мира по футболу, будут поддерживать российских футболистов. Они объясняют это тем, что за время турнира успели влюбиться в страну, гостеприимных россиян и русский квас. Матч пройдет 7 июля в Сочи, начало - 21:00 мск.

"Россия, - отвечают на вопрос о фаворите субботнего матча аргентинец Гуидо и его друзья. - Потому что Россия - хозяйка чемпионата, а еще потому что Хорватия "сделала" Аргентину - 3:0 (балканская команда выиграла матч группового этапа у аргентинцев 21 июня - прим. ТАСС). Мы любим Россию, потому что нам понравился Сочи, люди, а еще нам понравился ваш квас".

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Мохаммед из Судана больше всего любит сборную Бразилии, но накануне она проиграла матч 1/4 финала бельгийцам (1:2) и больше не участвует в чемпионате. В России он посмотрел уже три футбольных матча в разных городах, и страна смогла завоевать его симпатию. "Россия - красивая страна, и чемпионат организован просто великолепно. Все очень приветливы, улыбаются, волонтеры всегда рады нам помочь", - отметил он.

Болельщик из Мексики Родриго отметил, что "команда России показывает просто фантастический футбол", пожелал ей победы в матче и хороших голевых моментов на поле.

За россиян болеют не только те, кто приехал в страну ради матча, но и иностранцы, живущие в России. "Я приехал сюда работать в языковой лагерь в Красной Поляне (курорт в горах около Сочи - прим. ТАСС) и пробуду здесь до августа. Мне очень нравится Сочи и то, насколько безопасно я могу чувствовать себя здесь. В сегодняшнем матче буду болеть, конечно, за Россию: мне кажется, что сейчас это одна из сильнейших команд на чемпионате мира", - поделился своим мнением Рамун из Бангладеш.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия станет последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках турнира. Сочи уже принял матчи группового этапа Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1), Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).

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